Fudbal

uživoPRENOS, ZVEZDA - ŽELEZNIČAR: Veliki praznik na Marakani, a trećeplasirani šampion juri vodeće na tabeli!

Časlav Vuković

14. 09. 2025. u 15:54

NAKON što je prošla prvenstvana pauza zbog reprezentativnih obaveza, Crvena zvezda će na stadionu "Rajko Mitić" u 8. kolu Superlige Srbije dočekati pančevački Železničar, a ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda - Železničar (početak, 17)

Sastavi timova:

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Učena, Rodrigao, Tiknizjan - Kostov, Hendel - Zarić, Katai, Ivanić - Arnautović.

Železničar (4-2-3-1): Popović - Jusif, Milikić, Kosanović, Đuričić - Knežević, Ivanov - Kuljanin, Milosavljević, Jasper - Karikari.

Uoči meča:

Crveno-beli su do sad odigrali pet utakmica i imaju maksimalan učinak. Pokušaće taj niz da nastave u meču koji je poseban za šampiona naše zemlje.

Naime, ulaz na "Marakanu" za današnju utakmicu je slobodan, pošto se proslavlja 62. rođendan stadiona i to će izabranicima Vladana Milojevića sigurno biti dodatni motiv.

Ipak, gosti su u dobrom raspoloženju došli u Beograd pošto su u seriji od šest mečeva bez poraza. Od starta sezone imaju samo jedan neuspeh, bio je to meč protiv Partizana koji su izgubili sa 1:0 i to golom koji su primili u nadoknadi.

Zvezda je favorit na ovom susretu koji joj je uvertira za ono što sledi narednog vikenda - prvi ovosezonski večiti derbi.

Crveno-beli su trenutno treći na tabeli sa 15 bodova. Imaju dva manje od vodeće Vojvodine, ali i utakmicu manje i bod manje od Partizana koji je odigrao meč više.

