Fudbal

VOJVODINA SE VRATILA NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Novosađani savladali Čukarički i izbili na prvo mesto na tabeli

Танјуг

13. 09. 2025. u 22:48

FUDBALERI Vojvodine pobedili su večeras na svom terenu Čukarički rezultatom 3:1 u meču 8. kola Superlige Srbije.

ВОЈВОДИНА СЕ ВРАТИЛА НА ПОБЕДНИЧКИ КОЛОСЕК: Новосађани савладали Чукарички и избили на прво место на табели

N.Mihajlović

"Brđani" su vodili od 54. minuta pogotkom Marka Docića iz penala. Ekipa iz Novog Sada je do preokreta i trijumfa došla golovima Nenada Tomovića (autogol) u 70. minutu, Lazara Ranđelovića u 71. i Džona Merija u 86. minutu.

Vojvodina je trenutno vodeća na tabeli domaćeg prvenstva sa 17 bodova iz sedam utakmica, Partizan je drugoplasirani sa 16 bodova iz šest mečeva, dok je Crvena zvezda na trećoj poziciji sa 15 bodova iz pet odigranih duela. Čukarički je na šestom mestu na tabeli sa 10 bodova iz sedam utakmica.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U sledećem kolu ekipa sa severa naše zemlje će gostovati Novom Pazaru, a ekipa sa Banovog brda će dočekati TSC.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)