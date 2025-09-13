VOJVODINA SE VRATILA NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Novosađani savladali Čukarički i izbili na prvo mesto na tabeli
FUDBALERI Vojvodine pobedili su večeras na svom terenu Čukarički rezultatom 3:1 u meču 8. kola Superlige Srbije.
"Brđani" su vodili od 54. minuta pogotkom Marka Docića iz penala. Ekipa iz Novog Sada je do preokreta i trijumfa došla golovima Nenada Tomovića (autogol) u 70. minutu, Lazara Ranđelovića u 71. i Džona Merija u 86. minutu.
Vojvodina je trenutno vodeća na tabeli domaćeg prvenstva sa 17 bodova iz sedam utakmica, Partizan je drugoplasirani sa 16 bodova iz šest mečeva, dok je Crvena zvezda na trećoj poziciji sa 15 bodova iz pet odigranih duela. Čukarički je na šestom mestu na tabeli sa 10 bodova iz sedam utakmica.
U sledećem kolu ekipa sa severa naše zemlje će gostovati Novom Pazaru, a ekipa sa Banovog brda će dočekati TSC.
