Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar kao gost pobedio OFK Beograd

Танјуг

13. 09. 2025. u 21:57

FUDBALERI Novog Pazara pobedili su večeras u Staroj Pazovi ekipu OFK Beograda rezultatom 2:0 u meču 8. kola Superlige Srbije.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Нови Пазар као гост победио ОФК Београд

FOTO: A. Ilić

Golove za klub iz grada na Jošanici postigli su Jovan Marinković u 52. minutu i Bob Omoregbe u prvom minutu nadokande iz penala. 

Novi Pazar se nalazi na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 11 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Vojvodinu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Romantičari" su na sedmoj poziciji na tabeli sa 10 bodova i u narednom kolu gostovaće Železničaru u Pančevu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMBICIJE UVEK ISTE: U VK Novi Beograd veruju da i sa podmlađenim sastavom mogu da napadnu sve trofeje
Ostali sportovi

0 0

AMBICIJE UVEK ISTE: U VK Novi Beograd veruju da i sa podmlađenim sastavom mogu da napadnu sve trofeje

TIM je promenjem - ambicije su isti. U Novom Beogradu veruju da će sa podmlađenom ekipom i novim trenerom Petrom Radanovićem igrati značajnu ulogu ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Posle nekoliko godina vicešampion Evrope moraće u kvalifikacijama da izbori plasman u Ligi šampiona. Popularni "vukovi" taj cilj će moći da ostvare na turniru od 19. do 21. septembra na bazenu "11.april".

13. 09. 2025. u 19:42

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)