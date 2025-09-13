SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar kao gost pobedio OFK Beograd

FUDBALERI Novog Pazara pobedili su večeras u Staroj Pazovi ekipu OFK Beograda rezultatom 2:0 u meču 8. kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Golove za klub iz grada na Jošanici postigli su Jovan Marinković u 52. minutu i Bob Omoregbe u prvom minutu nadokande iz penala.

Novi Pazar se nalazi na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 11 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Vojvodinu.

"Romantičari" su na sedmoj poziciji na tabeli sa 10 bodova i u narednom kolu gostovaće Železničaru u Pančevu.

