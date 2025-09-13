SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar kao gost pobedio OFK Beograd
FUDBALERI Novog Pazara pobedili su večeras u Staroj Pazovi ekipu OFK Beograda rezultatom 2:0 u meču 8. kola Superlige Srbije.
Golove za klub iz grada na Jošanici postigli su Jovan Marinković u 52. minutu i Bob Omoregbe u prvom minutu nadokande iz penala.
Novi Pazar se nalazi na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 11 bodova, a u sledećem kolu dočekaće Vojvodinu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Romantičari" su na sedmoj poziciji na tabeli sa 10 bodova i u narednom kolu gostovaće Železničaru u Pančevu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
ALBANAC OPET PROVOCIRA: Razbesneo Srbe nakon eliminacije, a sada nastavio...
13. 09. 2025. u 13:15
"HVALA": Zvezda se oprostila od OVOG fudbalera
13. 09. 2025. u 11:35
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)