ZVEZDIN JUBILEJ: Mirko Ivanić zna kako sa Železničarom, a posebno će se slaviti jedna stvar

Crvena zvezda će sutra na Marakani dočekati ekipu Železničara od 17 časova, a posebnu pažnju privlači učinak kapitena Zvezde Mirka Ivanića protiv ekipe iz Pančeva.

FOTO: M. Vukadinović

Ivanić danas proslavlja 32. rođendan, a protiv Železničara je do sada odigrao tri meča i svaki put zatresao mrežu.

Prvi gol postigao je 11. novembra 2023. godine, kada je Zvezda slavila u gostima rezultatom 1:2. Drugi put se kapiten Zvezde protiv ekipe iz Pančeva upisao u listu strelaca na Marakani 14. aprila 2024. godine u trijumfu od 3:0. Do trećeg pogotka iskusni vezni fudbaler je stigao 26. februara 2025, u novoj pobedi na gostujućem terenu rezultatom 1:3.

Na sutrašnjem meču pored prilike da ponovo obraduje zvezdaše, Ivanić će moći da stigne i do jubileja, 100. pogotka u crveno-belom dresu. Vezista je do sada 98 puta zatresao protivničke mreže u dresu Crvene zvezde, a sada je blizu da ostvari još jedan sjajan rezultat.

Podsećanja radi na meču protiv Železničara Zvezda će proslaviti 62. rođendan Marakane, a ulaz je besplatan.