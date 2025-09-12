UČENA O DOLASKU U ZVEZDU: Postoji razlog zašto su me doveli, želim da pobeđujemo kao tim

CRVENA zvezda je ovog leta dovela trojicu štopera, poslednji koji je stigao je Frenklin Tebo Učena koji je već debitovao za crveno-bele.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je u pobedi protiv Novog Pazara (5:1) na terenu proveo 19 minuta, a u razgovoru sa novinarima je otkrio da ima veliku želju da uvek pobeđuje.

- Postoji razlog zašto su me doveli. Videli su to što su želeli da vide, a sada će i navijači imati priliku da vide isto to. Imam pobednički mentalitet, ali je za mene tim na prvom mestu. Želim da pobeđujemo kao tim, ne ja sam. Jer kada tim pobeđuje – svi pobeđujemo. Ali ako si ti jedini dobar na terenu, a tim izgubi onda svi gubite. Preferiram da pobeđujemo kao tim jer onda svi dobijamo. Imao sam to iskustvo ranije kada nisu svi bili na nivou, ali smo pobeđivali i svi smo otišli na viši nivo. To želim i daću 200 odsto kako bi moj tim pobedio. A moj tim sada je – Crvena zvezda - rekao je Učena.

Priznao je Nigerijac da nije bio upoznat sa istorijom kluba.

- Nisam znao mnogo, ali sam čitao malo o klubu. Ovo je neverovatan, velik klub. Sve ovo što sam prošao u poslednjih mesec dana je neverovatno iskustvo. Utisci su pozitivni, želim da osetim atmosferu što pre.

Još uvek ne zna kada će se od prvog minuta naći na terenu.

- Ne znam mnogo o tome, ali nadam se uskoro. Spreman sam, radim, a kada kažu da je vreme, biće vreme.

Otkrio je i razologe zašto je iz Sarpsborga došao u Crvenu zvezdu.

- Jedan od razloga je to što je ovo odličan klub, korak napred za mene. Naravno, pravio sam korake i u prošlosti, ali Zvezda je taj korak. Voljan sam da ih napravim još, ali i ovo je veliki korak. Verujem da je suđeno da prođem baš kroz Crvenu zvezdu i Beograd na mom putovanju i vrlo sam pozitivan po tom pitanju.

Osvrnuo se i na odnos sa generalnim direktorom kluba, Zvezdanom Terzićem.

- Obožavam ga, gledam i učim od njega. Rekao mi je da će sve biti u redu. Da nastavim da radim i da će sve biti kako treba. Kada tako nešto čujete od šefa, imate želju da nastavite da gurate.

Dotakao se i konkurenciji na poziciji štopera. Pored njega tu su još Rodrigao i Miloš Veljković.

- Imamo sjajne igrače! Napredujemo konstantno, svakog dana, a to je dobro jer tada postoji konkurencija. A jedino ona čini da ljudi napreduju. Tek kada sebe guraš svakog dana onda praviš korake i obožavam to.

Kratak je bio kad je stiglo pitanju o ambicijama u Ligi Evrope.

- Glavni cilj je da igramo i pobedimo - rekao je i dodao:

- Da, svakoga želimo da pobedimo. Zato i igramo, želimo da pobedimo! Postoje tri ishoda u fudbalu - pobeda, nerešeno i poraz. Ili povreda ha-ha-ha, ali nećemo da pričamo o tome. Kao i u životu generalno, svakog dana želite da pobeđujete. Rođeni smo za to - zaključio je 25-godišnji defanzivac crveno-belih.

Podsetimo, Crvena zvezda naredni meč igra u nedelju od 17 časova.

