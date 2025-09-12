"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
DUELI Srbije i Albanije su uvek mečevi visokog rizika, a jedan takav će se odigrati 11. oktobra u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Pored toga što će imati veliki takmičarski značaj, jer onaj ko pobedi skoro da bi zacementirao drugo mesto iza Engleske, ali i onaj još žešći politički. Poznato je kroz istoriju da ljubav između Srba i Albanaca nije baš na visokom nivou.
Po tom pitanju se juče oglasio i FSS, tačnije Branko Radujko generalni sekretar koji je otkrio da će se utakmica igrati u Leskovcu, a ne Beogradu, bar je tako poslat zahtev na adresu UEFA.
A šta kažu čelnici evropske kuće fudbala? Javio se prvi čovek UEFA Aleksander Čeferin koji je govorio o kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026. između Srbije i Albanije, koji je na programu 11. oktobra.
Slovenac je za vreme razgovora sa medijima u Tirani, gde se održavao Kongres UEFA, imao jasnu poruku na pitanje novinara o meču Srbije i Albanije.
- Moja poruka, ne samo za ovu utakmicu, već za sve, je da fudbal i sport treba da spajaju ljude, a ne da ih razdvajaju. Trebalo bi da se oslobodimo onih idiota koji koriste fudbal za svoje apsurdne ideje. Oni ne vole fudbal, vole samo sebe i koriste ga da šire svoje besmislene ideje – poručio je Čeferin.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
KRAĐA O KOJOJ BRUJI REGION! Srbija je zatečena: Bosanci pokušali da uzmu Zvezdinog bisera
12. 09. 2025. u 08:25
A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!
11. 09. 2025. u 19:39
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
11. 09. 2025. u 13:26
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)