"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu

DUELI Srbije i Albanije su uvek mečevi visokog rizika, a jedan takav će se odigrati 11. oktobra u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Pored toga što će imati veliki takmičarski značaj, jer onaj ko pobedi skoro da bi zacementirao drugo mesto iza Engleske, ali i onaj još žešći politički. Poznato je kroz istoriju da ljubav između Srba i Albanaca nije baš na visokom nivou.

Po tom pitanju se juče oglasio i FSS, tačnije Branko Radujko generalni sekretar koji je otkrio da će se utakmica igrati u Leskovcu, a ne Beogradu, bar je tako poslat zahtev na adresu UEFA.

A šta kažu čelnici evropske kuće fudbala? Javio se prvi čovek UEFA Aleksander Čeferin koji je govorio o kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026. između Srbije i Albanije, koji je na programu 11. oktobra.

Slovenac je za vreme razgovora sa medijima u Tirani, gde se održavao Kongres UEFA, imao jasnu poruku na pitanje novinara o meču Srbije i Albanije.

- Moja poruka, ne samo za ovu utakmicu, već za sve, je da fudbal i sport treba da spajaju ljude, a ne da ih razdvajaju. Trebalo bi da se oslobodimo onih idiota koji koriste fudbal za svoje apsurdne ideje. Oni ne vole fudbal, vole samo sebe i koriste ga da šire svoje besmislene ideje – poručio je Čeferin.

