SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo kada pada odluka o Draganu Stojkoviću Piksiju na klupi Srbije

11. 09. 2025. u 14:13

Dragan Stojković je definitivno izgubio poverenje nacije

FOTO: M. Vukadinović

Zvižduci pre utakmice sa Engleskom na stadionu „Rajko Mitić” pokazali su da Piksi više nije idol ni onima koji su se divili njegovim igrama, pa i selektorskim ostvarenjima, bar u prvoj i većem delu druge godine mandata.

Podsećanja radi, Dragan Stojković Piksi ima važeći ugovor i u tome nema ništa sporno, problem je što mu je 40 hiljada ljudi skandiralo da ode nakon meča protiv Engleske, jasno je svima da reprezentacija ne igra tečno, lepršavo, čak i ona pobeda protiv Letonije nije nas ubedila da postoji kvalitet u našem timu za plasman na Mundijal. 

No, u tom slučaju se postavlja i drugo pitanje - ko bi ga nasledio. A i Piksi još uvek ima ugovor o čemu je pričao generalni sekretar FSS-a Branko Radujko. On je otkrio sve o statusu selektora Dragana Stojkovića Piksija, o čemu je bilo puno reči prethodnih dana, FSS će doneti odluku nakon oktobarskog okupljanja reprezentacije u kojem će biti odigrane utakmice protiv Albanije i Andore.

- Od njega imamo jasna očekivanja, a to je da naš tim odigra na najvišem mogućem nivou sa jasnom pobedničkom ambicijom, od prvog do poslednjeg minuta. Posle utakmice protiv Albanije, organi Saveza i Izvršni odbor razmotriće izveštaje sportskog sektora za prethodni period i u skladu s tim donositi odluke iz domene svoje nadležnosti".

Situacija u kvalifikacijama sada nije idealna.

- Meč sa Albanijom će direktno odlučivati ko će u baraž za Svetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku, mi imamo igrače koji nisu zaboravili da igraju fudbal, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su umeli da obraduju naciju i verujem da to mogu da urade i ovog puta", rekao je Radujko.

