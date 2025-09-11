SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo kada pada odluka o Draganu Stojkoviću Piksiju na klupi Srbije
Dragan Stojković je definitivno izgubio poverenje nacije
Zvižduci pre utakmice sa Engleskom na stadionu „Rajko Mitić” pokazali su da Piksi više nije idol ni onima koji su se divili njegovim igrama, pa i selektorskim ostvarenjima, bar u prvoj i većem delu druge godine mandata.
Podsećanja radi, Dragan Stojković Piksi ima važeći ugovor i u tome nema ništa sporno, problem je što mu je 40 hiljada ljudi skandiralo da ode nakon meča protiv Engleske, jasno je svima da reprezentacija ne igra tečno, lepršavo, čak i ona pobeda protiv Letonije nije nas ubedila da postoji kvalitet u našem timu za plasman na Mundijal.
No, u tom slučaju se postavlja i drugo pitanje - ko bi ga nasledio. A i Piksi još uvek ima ugovor o čemu je pričao generalni sekretar FSS-a Branko Radujko. On je otkrio sve o statusu selektora Dragana Stojkovića Piksija, o čemu je bilo puno reči prethodnih dana, FSS će doneti odluku nakon oktobarskog okupljanja reprezentacije u kojem će biti odigrane utakmice protiv Albanije i Andore.
- Od njega imamo jasna očekivanja, a to je da naš tim odigra na najvišem mogućem nivou sa jasnom pobedničkom ambicijom, od prvog do poslednjeg minuta. Posle utakmice protiv Albanije, organi Saveza i Izvršni odbor razmotriće izveštaje sportskog sektora za prethodni period i u skladu s tim donositi odluke iz domene svoje nadležnosti".
Situacija u kvalifikacijama sada nije idealna.
- Meč sa Albanijom će direktno odlučivati ko će u baraž za Svetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku, mi imamo igrače koji nisu zaboravili da igraju fudbal, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su umeli da obraduju naciju i verujem da to mogu da urade i ovog puta", rekao je Radujko.
