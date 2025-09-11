HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!

Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.

Foto: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

Naime, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u fudbalu u konkurenciji igrača do 21 godine starosti, koje će se održati 2027. godine, žreb UEFA je "ukrstio" mladu reprezentaciju Španije i njihove vršnjake iz južne srpske pokrajine.

Evropska kuća fudbala je, podsetimo, kršeći sopstveni Statut, uvrstila lažnu državu u svoje članstvo iako ona nije član Ujedinjenih Nacija, pa se, eto, i tzv. "kosovske selekcije" nadmeću na međunarodnoj fudbalskoj sceni.

U svakom slučaju, Španija, kao što je poznato, ne priznaje tu lažnu nezavisnost i kad god je žreb natera da igra sa pomenutim rivalom - to jasno stavlja do znanja svima.

Tako je pred ovaj meč mladih reprezentacija na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini, Fudbalski savez Španije objavio plakat da je rival nove generacije "crvene furije" - "ekipa sa teritorije Kosova".

Sensitive to separatist movements within the country, Spain is one of five countries in the EU who doesn't recognise Kosovo.



Back in 2021 the TV broadcast of Spain v Kosovo had the away side in lower case and they also call the country the territory of Kosovo pic.twitter.com/KXh2OOKbuB — La Liga & Beyond (@laligaandbeyond) September 9, 2025

To je u skladu sa španskom državnom, a i fudbalskom politikom, koja se očitava i u tome da kada god mora da igra sa pomenutim suparnikom, u TV prenosima je kod rezultata malim slovima ispisano "kos" (uz obrazloženje da je veliko slovo rezervisano za prave države).

Sada je stigao odgovor iz Prištine.

Tamošnji fudbalski čelnici su rešili da preprave pomenuti plakat, pa su meč najavili tako da se u njemu sastaju "Kosovo" i - Al Andalus.

A to je ime koje je Španija nosila pod okupacijom muslimanskih osnivača od 711. do 1492. i čuvene "rekonkiste" (ponovnog osvajanja, tj. oslobođenja).

Evo i kako je grafički izgledao taj skandal koji je priredila lažna država:

Screenshot / X / KosovoFooty

(Inače, plakat joj ništa nije pomogao: mladi Španci su pobedili sa 1:3 u Prištini, uz gol Hasanija u 22. za domaćine, a Kasalsa u 11, Ikera Brava u 70. i Ninja u 90+5 za goste. Španija sada deli prvo mesto u grupi sa Finskom, sa po šest bodova, a njen rival je ostao na samo jednom, i četvrti je, iza Rumunije koja je osvojila četiri).

