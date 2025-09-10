"SREĆAN SAM ŠTO SAM SE VRATIO": Lukaš Fabijanski ponovo na golu Vest Hema

POLjSKI fudbalski golman Lukaš Fabijanski potpisao je sa Vest Hemom ugovor do kraja sezone, saopštio je danas engleski klub.

Foto: EPA-EFE/DAVID CLIFF

Iskusni 40-godišnjak je "čekićare" napustio krajem juna ove godine nakon što mu je istakao ugovor posle sedam godina provedenih u klubu, a sada je ponovo obukao dres ekipe iz Londona.

- Zaista sam srećan što sam se vratio jer mi ovaj klub očigledno mnogo znači, kao i ljudima u ovom klubu. Videti ih ponovo, bilo je lepo i prelepo. Oduvek sam bio i biću igrač koji uvek stavlja tim iznad ličnih ciljeva. Imam ogromno iskustvo, tako da mislim da može biti korisno. Svakako ću nastaviti da radim onako kako sam oduvek radio, ali istovremeno razumem da je moja uloga potpuno drugačija - rekao je Fabijanski, a prenosi sajt kluba.

Poljski golman je prošle sezone za Vest Hem odigrao 17 utakmica u svim takmičenjima, a sa klubom iz Londona je 2023. godine osvojio Ligu konferencije.

Fabijanski je tokom karijere bio član Leha, Legije, Arsenala i Svonsija.

Vest Hem nije dobro počeo sezoni i trenutno se nalazi na 16. mestu na tabeli Premijer lige sa tri boda posle tri odigrana kola, a u subotu će dočekati Totenhem.

