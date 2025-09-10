Fudbal

SITI OSLABLJEN U DERBIJU: Evo na koga Gvardiola ne može da računa protiv Mančester junajteda

Танјуг

10. 09. 2025. u 15:26

FUDBALER Mančester sitija Omar Marmuš najverovatnije će zbog povrede kolena da propusti derbi meč protiv Mančester junajteda, prenose danas britanski mediji.

Foto: Profimedia

Egipćanin je povredio ligamente kolena na jučerašnjem meču protiv Burkine Faso u 8. kolu grupe A afričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica između Burkine Faso i Egipta je završena rezultatom 0:0, a ovaj 26-godišnjak je zbog povrede kolena teren napustio u devetom minutu.

Britanski mediji navode da će posle dodatnih pregleda biti poznato koliko će Marmuš odsustvovati sa terena, ali se očekuje da će najverovatnije da propusti gradski duel između Mančester sitija i Mančester junajteda, koji će biti odigran 14. septembra na Itihadu.

Marmuš je ove sezone odigrao tri utakmice za Mančester siti i upisao je jednu asistenciju.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

