DOK SE SRBIJA MUČI... Plasman na Mundijal već izborili Uzbekistan, Jordan, Novi Zeland, Iran, Ekvador - i ne samo oni!

Plasman na Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, prvo u istoriji sa 48 selekcija, obezbedilo je već 18 reprezentacija, a do kraja kvalifikacija širom planete direktan plasman obezbediće još 24 državna tima, dok će preostalih šest mesta biti popunjeno posle baraža, četiri iz Evrope i dva kroz Interkontinentalni baraž.

Na Svetskom prvenstvu, koje će se održati od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, igraće 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa sa po četiri ekipe, a uz tri domaćina SP, plasman na Mundijal već je obezbedilo 15 selekcija.

To su Novi Zeland iz Okeanije, Japan, Južna Koreja, Iran, Uzbekistan, Australija i Jordan iz Azije, Argentina, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija i Paragvaj iz Južne Amerike, kao i Maroko i Tunis iz Afrike.



Evropa, koja ima 16 mesta na SP, još uvek nema nijednu selekciju koja je obezbedila direktan plasman, jer su na "Starom kontinentu" kvalifikacije počele najkasnije i završavaju se u novembru, ali će već posle oktobarskih mečeva biti poznato nekoliko putnika.



Veoma blizu direktnog plasmana su Španija, Engleska, Švajcarska, Francuska, Hrvatska, Norveška i Holandija.







Afrika ukupno ima devet direktnih mesta na SP, plus jedno u Interkontinenalnom plej-ofu. Uz Tunis i Maroko, još sedam pobednika grupa će direktno na Mundijal, dok će četiri najbolje drugoplasirane u dodatni baraž čiji će pobednik imati mesto u Interkontinentalnom plej-ofu.



Azija ima slobodna još dva direktna mesta, a to će biti pobednici grupa A i B četvrte runde kvalifikacija. U Grupi A su Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman, a u Grupi B Saudijska Arabija, Irak i Indonezija.

Drugoplasirane selekcije će igrati međusbno u plej-ofu, čiji će pobednik u Interkontinentalni plej-of.

Severna i Centralna Amerika će uz tri domaćina imati još tri direktna mesta, kao i dva u Interkontinentalnom baražu.

Pobednici tri kvalifikacione grupe treće runde kvalifikacija će osigurati mesto na SP, dok će dve najbolje drugoplasirane u Interkontinentalni plej-of.

Odigrana su dva kola treće runde kvalifikacija, preostala su još četiri, a u Grupi A vodi Surinam sa četiri boda, El Savlador ima tri, Panama dva, a Gvatemala jedan. U Grupi B Jamajka je lider sa šest bodova, Kurasao ima četiri, Trinidad i Tobago bod, a Bermuda su na nuli. U Grupi C prvi je Honduras sa četiri boda, Kostarika i Haiti imaju po dva, a Nikaragva bod.

Novi Zeland je obezbedio direktan plasman iz zone Okeanija, a Nova Kaledonija je osigurala Interkontinentalni plej-of.

U Interkontinentalnom plej-ofu, koji će se igrati u martu kroz dva turnira sa po tri selekcije, igraće Bolivija i Nova Kaledonija, kao i dve selekcije iz Severne i Centralne Amerike, i po jedan predstavnik Azije i Afrike.

Pobednici dva odvojena turnira će na Mondijal. Dve najbolje plasirane selekcije koje obezbede Interkontinentalni plej-of će kao nosioci imati direktan plasman u finale, dok će preostale četiri reprezentacije morati prvo da igraju polufinale.

Mečevi Interkontinetalnog i evropskog baraža igraće se u martu sledeće godine, a žreb grupa za Svetsko prvenstvo biće održan 5. decembra u Vašingtonu.



