Fudbal

DOK SE SRBIJA MUČI... Plasman na Mundijal već izborili Uzbekistan, Jordan, Novi Zeland, Iran, Ekvador - i ne samo oni!

Новости онлине

10. 09. 2025. u 16:22

Plasman na Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, prvo u istoriji sa 48 selekcija, obezbedilo je već 18 reprezentacija, a do kraja kvalifikacija širom planete direktan plasman obezbediće još 24 državna tima, dok će preostalih šest mesta biti popunjeno posle baraža, četiri iz Evrope i dva kroz Interkontinentalni baraž.

ДОК СЕ СРБИЈА МУЧИ... Пласман на Мундијал већ изборили Узбекистан, Јордан, Нови Зеланд, Иран, Еквадор - и не само они!

FOTO: M. Vukadinović

Na Svetskom prvenstvu, koje će se održati od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, igraće 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa sa po četiri ekipe, a uz tri domaćina SP, plasman na Mundijal već je obezbedilo 15 selekcija.

To su Novi Zeland iz Okeanije, Japan, Južna Koreja, Iran, Uzbekistan, Australija i Jordan iz Azije, Argentina, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija i Paragvaj iz Južne Amerike, kao i Maroko i Tunis iz Afrike. 


Evropa, koja ima 16 mesta na SP, još uvek nema nijednu selekciju koja je obezbedila direktan plasman, jer su na "Starom kontinentu" kvalifikacije počele najkasnije i završavaju se u novembru, ali će već posle oktobarskih mečeva biti poznato nekoliko putnika.


Veoma blizu direktnog plasmana su Španija, Engleska, Švajcarska, Francuska, Hrvatska, Norveška i Holandija. 


Direktan plasman iz Evrope na SP obezbediće 12 pobednika grupa, dok će preostala četiri mesta biti popunjena preko baraža, u kom će igrati 12 drugoplasiranih selekcija iz kvalifikacija, kao i četiri reprezentacije koje ne budu među dve prvoplasirane u kvalifikacijama, a dobiće dodatnu šansu zahvaljujući dobrim rezultatima u Ligi nacija 2024/25.


Afrika ukupno ima devet direktnih mesta na SP,  plus jedno u Interkontinenalnom plej-ofu. Uz Tunis i Maroko, još sedam pobednika grupa će direktno na Mundijal, dok će četiri najbolje drugoplasirane u dodatni baraž čiji će pobednik imati mesto u Interkontinentalnom plej-ofu.


Azija ima slobodna još dva direktna mesta, a to će biti pobednici grupa A i B četvrte runde kvalifikacija. U Grupi A su Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman, a u Grupi B Saudijska Arabija, Irak i Indonezija.

Drugoplasirane selekcije će igrati međusbno u plej-ofu, čiji će pobednik u Interkontinentalni plej-of. 

Severna i Centralna Amerika će uz tri domaćina imati još tri direktna mesta, kao i dva u Interkontinentalnom baražu.

Pobednici tri kvalifikacione grupe treće runde kvalifikacija će osigurati mesto na SP, dok će dve najbolje drugoplasirane u Interkontinentalni plej-of. 

Odigrana su dva kola treće runde kvalifikacija, preostala su još četiri, a u Grupi A vodi Surinam sa četiri boda, El Savlador ima tri, Panama dva, a Gvatemala jedan. U Grupi B Jamajka je lider sa šest bodova, Kurasao ima četiri, Trinidad i Tobago bod, a Bermuda su na nuli. U Grupi C prvi je Honduras sa četiri boda, Kostarika i Haiti imaju po dva, a Nikaragva bod. 

Novi Zeland je obezbedio direktan plasman iz zone Okeanija, a Nova Kaledonija je osigurala Interkontinentalni plej-of. 

U Interkontinentalnom plej-ofu, koji će se igrati u martu kroz dva turnira sa po tri selekcije, igraće Bolivija i Nova Kaledonija, kao i dve selekcije iz Severne i Centralne Amerike, i po jedan predstavnik Azije i Afrike.

Pobednici dva odvojena turnira će na Mondijal. Dve najbolje plasirane selekcije koje obezbede Interkontinentalni plej-of će kao nosioci imati direktan plasman u finale, dok će preostale četiri reprezentacije morati prvo da igraju polufinale. 

Mečevi Interkontinetalnog i evropskog baraža igraće se u martu sledeće godine, a žreb grupa za Svetsko prvenstvo biće održan 5. decembra u Vašingtonu. 

 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice

SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice