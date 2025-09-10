KAKO STE IM DOZVOLILI!? Navijači Valensije ljuti na čelnike Primere zbog Barselone

Navijači Valensije ljuti su na rukovodstvo španske fudbalske lige koje je dozvolilo da se utakmica protiv Barselone igra na malom stadionu i naveli su "da im je dosta razlike u kriterijumima".

Barselona je u utorak, pet dana pre odigravanja utakmice, objavila da će dočekati Valensiju na stadionu "Johan Krojf" kapaciteta 6.000 mesta, u sklopu trening centra. Na tom stadionu igraju fudbalerke Barselone i mladi fudbaleri tog kluba.

Nije poznato kada će se fudbaleri Barselone vratiti na Kamp Nou koji se renovira, a španski mediji preneli su da bi sav posao mogao da bude završen u oktobru.

Navijači Valensije zbog toga neće moći da prisustvuju utakmici, pošto prioritet imaju članovi kluba sa sezonskim ulaznicama.

"Udruženje navijačkih grupa Valensije smatra da je za žaljenje to što je pet dana pre utakmice u ligi odlučeno da se duel igra na stadionu koji nije u skladu sa statutom lige, u kome je naznačeno da je u Primeri obavezno da kapacitet stadiona bude najmanje 15.000 mesta, a igraće se na stadionu sa 6.000 mesta", navodi se u saopštenju navijača Valensije, preneo je AS.

"Takođe, smatramo da se navijači ponovo ne uzimaju u obzir, kako pri organizovanju njihovih putovanja unapred, tako i pri pristupu ulaznicama za tu utakmicu. Pirmera je potcenila naše navijače i to ne malo, uvek idući u korist njima i dosta nam je razlike u kriterijumima", piše u saopštenju.

Čak iako stadin bude pun, to će biti jedna od najmanjih poseta u nekoj utakmici španske prve lige.

Do ovog vikenda najmanji stadioni domaćini utakmica prve lige bili su Eibarov koji prima 6.267 ljudi i stadion Ueske, koji je posle renoviranja dostigao 8.000 mesta.

Dok se renovirao "Santjago Bernabeu", fudbaleri Real Madrida igrali su utakmice na stadonu "Alfredo di Stefano" kapaciteta 5.700 mesta, ali bez prisustva publike.

