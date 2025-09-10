KATASTROFA KAKVA SE NE PAMTI! Istorijska bruka Srbije usred Beograda
BOLI, i te kako boli. A kako i ne bi...
Katastrofa protiv Engleske je jedna od najvećih u istriji. Otkako igramo kao samostalna Srbija, samo smo jednom izgubili s pet golova razlike. Bilo je to u Lavovu, 7. juna 2019, kada su nas Ukrajinci dobili takođe sa 5:0. Kod kuće nikada u istoriji nismo poniženi kao protiv Engleza, ni kao Kraljevina Jugoslavija, SFRJ, SRJ, Srbija i Crna Gora ili Srbija.
Niko nas nije ovako nadigrao i ponizio. "Orlovi" su drugi najteži poraz u Beogradu doživeli 12. oktobra 2012. godine, kada je na istom stadionu, u kvalifikacijama za Mundijal 2014. godine, Belgija slavila sa 3:0. Takođe, jedan od najubedljivijih poraza Srbije u Beogradu je od Danske 3:1 u kvalifikacije za EP 2014. godine.
Bilo je teških poraza u prošlosti, kao 1926, kada su Čehoslovaci slavili u Zagrebu sa 6:2. Potom 1939. u Zagrebu je Nemačka slavila sa 5:1, a neposredno posle rata lekciju su nam očitali i Austrijanci, kada je 1949. na stadionu Partizana bilo je 5:2. Takođe, 1987. godine Englezi su nas pobedili sa 4:1. Ali, ono što smo doživeo u Beogradu 2025. se ne pamti!
