"MORALO JE OVO DA SE DESI!" Dragan Stojković Piksi o debaklu Srbije i 0:5 u korist Engleske usred Beograda
Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi je na zanimljiv način sumirao utiske o ovom meču.
Podsetimo, Srbija je deklasirana od Engleske na Marakani, posle čega se Piksi ovako obratio javnosti, tik uz teren:
- Veče za zaborav, u svakom slučaju, što se nas tiče. Moralo je da se ovako desi, čini mi se... Nisu oni slučajno bili vicešampioni Evrope. Velika je razlika u svim segmentima igre, brzini, fizici... Tako da... Ništa bolje nismo ni mogli da očekujemo - bilo je sve što je rekao selektor srpske reprezentacije za TV Arena sport.
Ne propustite!
POSLE LEKCIJE PIKSIJU I "ORLOVIMA": Za selektora Engleske Tomasa Tuhela Srbija je "isto" što i Andora
"AMA, NIJE BILO LAKO!" Kapiten Engleske Hari Kejn o lekciji Srbiji usred Marakane
"PRE SVEGA ŽELIM DA SE IZVINIM NAVIJAČIMA..." Nikola Milenković nakon bolnog poraza Srbije od Engleske!
NIJE DOBAR REZULTAT ZA SRBIJU: Albanija pobedila Letoniju, meč odluke u Beogradu
Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|Albanija
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|Srbija
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|Letonija
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
09. 09. 2025. u 18:05
PORODILA SE MILICA MANDIĆ! Dete dobilo ime starije od Hrišćanstva
09. 09. 2025. u 16:02
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)