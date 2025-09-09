Fudbal

"MORALO JE OVO DA SE DESI!" Dragan Stojković Piksi o debaklu Srbije i 0:5 u korist Engleske usred Beograda

Новости онлине

09. 09. 2025. u 22:42

Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi je na zanimljiv način sumirao utiske o ovom meču.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Podsetimo, Srbija je deklasirana od Engleske na Marakani, posle čega se Piksi ovako obratio javnosti, tik uz teren:

- Veče za zaborav, u svakom slučaju, što se nas tiče. Moralo je da se ovako desi, čini mi se... Nisu oni slučajno bili vicešampioni Evrope. Velika je razlika u svim segmentima igre, brzini, fizici... Tako da... Ništa bolje nismo ni mogli da očekujemo - bilo je sve što je rekao selektor srpske reprezentacije za TV Arena sport.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
  Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod.
Engleska 5 5 0 0 13:0 15
Albanija 5 2 2 1 5:3 8
Srbija 4 2 1 1 4:5 7
Letonija 4 1 1 2 2:5 4
Andora 4 0 0 4 0:8 0

