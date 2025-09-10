CRVENO-BELA KRV: Navijači Zvezde dobili tradicionalni humani poziv, a tu su i karte za Seltik...

FUDBALSKI klub Crvena zvezda organizuje tradicionalno dobrovoljno davanje krvi.

"Tradicionalna akcija „Crveno-bela krv“ će se održati 34. put u nedelju 21. i ponedeljak 22. septembra od 10 do 18 časova u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“. Ujedno će to biti prilika za sve navijače crveno-belih da nabave svoje ulaznice za utakmicu protiv Seltika u prvom kolu ligaške faze Lige Evrope.

‍Akcija dobrovoljnog davanja krvi na našem stadionu će biti sjajna prilika za sve zvezdaše da pokažu humanost i kao što su to činili već godinama unazad pruže pomoć građanima Srbije, kojima je to potrebno. Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola.

Takođe, to će biti sjajna prilika za sve navijače da nakon što učine humano delo, kupe svoje ulaznice za utakmice Crvene zvezde u Ligi Evrope. Prvi evropski meč našu ekipu na stadionu "Rajko Mitić" očekuje već 24. septembra protiv škotskog Seltika od 21 sat", ističu sa Marakane.

