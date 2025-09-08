LEVERKUZEN NAŠAO ZAMENU ZA ERIKA TEN HAGA! Vicešampion Bundeslige iman ovog trenera

Danski fudbalski stručnjak Kasper Hjulmand imenovan je za novog trenera Bajera, saopštio je danas klub iz Leverkuzena.

FOTO: AP/Tanjug

Hjulmand je sa Bajerom potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine. On je na klupi kluba iz Leverkuzena zamenio Erika ten Haga, koji je pre nedelju dana dobio otkaz.

Hjulmand (53) je bio selektor Danske od 2020. do 2024. godine, a pre toga je trenirao Nordsjeland, Majnc i Lingbi.

Danski stručnjak će na klupi Bajera debitovati 12. septembra na meču protiv Ajntrahta.

