LEVERKUZEN NAŠAO ZAMENU ZA ERIKA TEN HAGA! Vicešampion Bundeslige iman ovog trenera
Danski fudbalski stručnjak Kasper Hjulmand imenovan je za novog trenera Bajera, saopštio je danas klub iz Leverkuzena.
Hjulmand je sa Bajerom potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine. On je na klupi kluba iz Leverkuzena zamenio Erika ten Haga, koji je pre nedelju dana dobio otkaz.
Hjulmand (53) je bio selektor Danske od 2020. do 2024. godine, a pre toga je trenirao Nordsjeland, Majnc i Lingbi.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Danski stručnjak će na klupi Bajera debitovati 12. septembra na meču protiv Ajntrahta.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Preporučujemo
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Njihov ljubimac prešao u - PAFOS!
08. 09. 2025. u 15:07
ŠTA ĆU SADA? Isplivao snimak Svetislava Pešića dok Srbija ide u propast (VIDEO)
08. 09. 2025. u 12:31
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)