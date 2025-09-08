Fudbal

ROBERT PROSINEČKI GRMI! Selektor Crne Gore brutalno isprozivao bivšeg fudbalera Crvene zvezde

Новости онлине

08. 09. 2025. u 08:23

Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki osvrnuo se na izostanak Andrije Radulovića sa septembarskog okupljanja.

FOTO: Profimedia

Nekadašnji član Crvene zvezde i Vojvodine, danas prvotimac Rapida iz Beča nije se odazvao pozivu za duele sa Češkom i Hrvatskom, pravdajući odsustvo „privatnim razlozima“. Ipak, tema je postala sporna kada je na sam dan meča Crne Gore i Češke odigrao prijateljsku utakmicu za svoj klub.

- To je pokazatelj koliko se voli Crna Gora, šta ću komentarisati drugo. Treba njega da pitate“, izjavio je Prosinečki na konferenciji za medije pred duel u Zagrebu.

Selektor je takođe otkrio da i dalje nije siguran u startnih 11 protiv Hrvatske. „Sastav ne znam jer trojica igrača imaju problem – Roganović, Brnović i Savić. Nadam se da će biti u redu na treningu“, dodao je Prosinečki.

Crna Gora će sutra od 20.45 na Maksimiru odigrati istorijski prvi meč protiv Hrvatske, a Prosinečki se, pored kadrovskih dilema, suočava i sa tenzijama nakon bojkota dela navijača.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

