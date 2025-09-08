ROBERT PROSINEČKI GRMI! Selektor Crne Gore brutalno isprozivao bivšeg fudbalera Crvene zvezde
Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki osvrnuo se na izostanak Andrije Radulovića sa septembarskog okupljanja.
Nekadašnji član Crvene zvezde i Vojvodine, danas prvotimac Rapida iz Beča nije se odazvao pozivu za duele sa Češkom i Hrvatskom, pravdajući odsustvo „privatnim razlozima“. Ipak, tema je postala sporna kada je na sam dan meča Crne Gore i Češke odigrao prijateljsku utakmicu za svoj klub.
- To je pokazatelj koliko se voli Crna Gora, šta ću komentarisati drugo. Treba njega da pitate“, izjavio je Prosinečki na konferenciji za medije pred duel u Zagrebu.
Selektor je takođe otkrio da i dalje nije siguran u startnih 11 protiv Hrvatske. „Sastav ne znam jer trojica igrača imaju problem – Roganović, Brnović i Savić. Nadam se da će biti u redu na treningu“, dodao je Prosinečki.
Crna Gora će sutra od 20.45 na Maksimiru odigrati istorijski prvi meč protiv Hrvatske, a Prosinečki se, pored kadrovskih dilema, suočava i sa tenzijama nakon bojkota dela navijača.
