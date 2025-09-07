ZA NJEGA NEMA MESTA U JUNAJTEDU: Evo gde Andre Onana nastavlja karijeru!
MANČESTER junajted je u finišu prelaznog roka doveo golmana Senea Lamensa. Taj transferi znači da je Andre Onana prekobrojan.
Kamerunac će ove sezone braniti u Trabzonu kao pozajmljen igrač "crvenih đavola", preneo je Fabricio Romano.
Italijan dodaje da je ovaj čuvar mreže sve potpisao i da se čeka samo odobrenje turskog kluba, a odlazak u novi tim očekuje se sledeće nedelje.
Ipak, u ugovoru ne postoji opcija o otkupu ili naknadi za pozjamicu, pa će se Onana na kraju sledeće sezone vratiti na "Old Traford".
Ovaj 29-godišnji golman je pre dve godine stigao u Junajted u Premijer ligi je gol ove ekipe čuvao na 72 utakmice, ove sezone nijednom nije bio među stativama.
