Fudbal

(NE)OČEKIVANA ODLUKA: Englezi dolaze u Beograd sa starim "trikom"

Nedeljko Iljukić

07. 09. 2025. u 14:35

FUDBALSKA reprezentacija Engleske stiže sutra popodne u Beograd. Selektor Tomas Tuhel će oko 19 časova da izađe pred domaće i gostujuće novinare, ali pažnju privlači jedan detalj: Englezi neće trenirati u Beogradu !

FOTO: Tanjug/AP

Inače, Tuhel i njegov tim su već dva dana pod baražnom vatrom britanskih sportskih medija zbog blede igre i pobede nad Andorom (2:0) u subotu u Birmingemu. Tamošnji mediji tvrde da je ekipa spora, neuigrana, da lopta previše ide unazad i da je ceo ambijent oko naciponalnog tima prilično loš.

"Dejli mejl" je to na svoj način najbolje opisao ogromnim naslovom: Dosadna, dosadna Engleska !

