(NE)OČEKIVANA ODLUKA: Englezi dolaze u Beograd sa starim "trikom"
FUDBALSKA reprezentacija Engleske stiže sutra popodne u Beograd. Selektor Tomas Tuhel će oko 19 časova da izađe pred domaće i gostujuće novinare, ali pažnju privlači jedan detalj: Englezi neće trenirati u Beogradu !
Inače, Tuhel i njegov tim su već dva dana pod baražnom vatrom britanskih sportskih medija zbog blede igre i pobede nad Andorom (2:0) u subotu u Birmingemu. Tamošnji mediji tvrde da je ekipa spora, neuigrana, da lopta previše ide unazad i da je ceo ambijent oko naciponalnog tima prilično loš.
"Dejli mejl" je to na svoj način najbolje opisao ogromnim naslovom: Dosadna, dosadna Engleska !
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
