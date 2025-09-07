SREĆA NAS I DALJE MILUJE: Fudbaleri Srbije osvojili tri boda u Letoniji i spremaju se za duel sa Engleskom

ŠTA bi bilo, kad bi bilo... Teoretičari zavere i raznih scenarija u životu i sportu vole da crtaju posle manjih ili većih utakmica čak i u fudbalu, kakav bi rezultat bio na semaforu, da se dogodilo "ovo ili ono". Fudbalska reprezentacija Srbije je bila u Rigi, na meču 3. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i uradila ono što je kod svakog računovođe najvažnije: upisala je tri boda.

FOTO: M. Vukadinović

Ta tri boda imaju skoro pa tržišnu vrednost zlata, ako je verovati glavnom čuvaru našeg ugleda i fudbalskog trezora, selektoru Draganu Stojkoviću. Piksi je u Rigu sa svojim "orlovima" odleteo po pobedu, u 12. minutu utakmice je Dušan Vlahović postigao jedini gol, na asistenciju Aleksandara Kataija, ali to je skoro sve što je vredno u ime Srbije sa ove utakmice. Hajde, neka se računa i evrogol Luke Jovića u 28. minutu koji su austrijske sudije, opravdano, poništile zbog ofsajda.

Ono što upada u oči su silni kvadratni metri praznog prostora između linija našeg tima, taj luksuz nejaki Letonci nisu uspeli da iskoriste tokom utakmice u kojoj skoro, pa "parkirali autobus" ispred šesnaesterca u rođenom dvorištu. Pred kraj meča su se donekle okuražili i u 92. minutu pogodili stativu.

Šta bi bilo, kad bi bilo... To je sada već neka druga priča od koje prevelike vajde nema ni selektor, a ni njegova porozna odbrana. Zlatni bodovi o kojima je Piksi pričao i po koje je otišao u Rigu su u džepu. Ali, sutra protiv Engleza će morati sve da bude bolje: igra, taktika, način razmišljanja i ko zna šta sve još.

Strahinja Pavlović će uz Nikolu Milenkovića komandovati odbranom ispred golmana Petrovića. I kod njega su još sveža sećanja na minimalan poraz od engleza, prošlog leta na EP u Nemačkoj.

- Nažalost, ne nosimo baš lepe uspomene sa tog susreta, jer smo izgubili 1:0. Ipak, bila je to prva utakmica na šampionatu i imali smo dosta dobrih momenata, naročito u drugom poluvremenu. Tada smo uspeli da napadnemo, kontrolišemo igru i pokažemo naš kvalitet. Međutim, prvo poluvreme nismo odigrali na nivou, i to nas je koštalo bodova - kaže Pavlović, danas uzdanica odbrane velikom Milana.

Englezi dolaze oslabljeni u Beograd. Belingem se još oporavlja od povrede ramena, nema još nekoliko standarnih prvotimaca koje sa klupe predvodi Nemac Tomas Tuhel.

- Cela engleska reprezentacija je sastavljena od vrhunskih fudbalera. Ne bih nikoga izdvajao, jer na svakoj poziciji imaju fenomenalan izbor, igrače koji nastupaju za najjače evropske klubove. To je tim pun kvaliteta. Meč sa njima zahteva da svaki detalj bude ispoštovan na maksimalno kvalitetan način. Pripreme moraju biti precizne, fokus na najvišem nivou, a fizička spremnost besprekorna da biste mogli da ispratite njihov tempo igre.

Ulog u ovim kvalifikacijama je ogroman. Srbija hoće i na treći uzastopni Mundijal, posle Rusije 2018. i Katara 2022. godine.

- Svaka utakmica je važna, bilo da igramo protiv Engleske, Letonije ili Andore bodovi su isti. Za plasman na Svetsko prvenstvo potrebno je mnogo truda, hrabrosti i timskog duha. Već dugo smo zajedno, novi igrači su se brzo uklopili i žele da doprinesu uspehu reprezentacije. Ako budemo tim, a nema razloga da sumnjam u to, možemo ponoviti nešto slično kao u Lisabonu godine. Igramo sada sa Engleskom, jedne od najkvalitetnijih reprezentacija na svetu, podrška navijača od neprocenjivog značaja. Znamo da će stadion biti pun, mnogo je važno da sve prođe bez bilo kakvog incidenta, jer nam i u protiv Albanije treba spektakularan ambijent - dodaje Pavlović.

Nema dileme da je sudbina i u Rigi opet progledala kroz prste i pomilovala po glavi Stojkovića i njegov tim. Oni su negde najverovatnije zaslužili baš ovakav "tretman". Valjalo bi da on potraje što duže, ali i da neka buduća sreća počne da se zarađuje i protiv Engleza.