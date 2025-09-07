VELIKI POSAO ZAVRŠEN: Čukarički produžio ugovor sa bivšim fudbalerom Crvene zvezde

Fudbaler Čukaričkog Dušan Jovančić produžio je ugovor do 2027. godine saopštio je tim sa Banovog brda.

FOTO: AP

On je u Čukarički došao u januarskom prelaznom roku.

Tokom karijere igrao je još i za Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Zemun, Borac iz Čačka, Rizespor, Tobol, Astanu, Kifisijas i Kizišla.

- Prezadovoljan sam u Čukaričkom, igram za klub iz grada u kojem sam rođen, kod svoje sam kuće i to je velika privilegija. U klubu sam koji je izuzetno dobro organizovan, gde se tačno zna ko šta radi i klubu koji nam je omogućio sjajne uslove. Takođe, ekipa je odlična, atmosfera sjajna i verujem da ćemo ove sezone zabeležiti zapažene rezultate - rekao je Jovančić za klupski sajt.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu