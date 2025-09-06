PRENOS, LETONIJA - SRBIJA: Kakav gol "orlova"!

Neverovatan dan u Rigi za srpski sport otpočeće fudbaleri Srbije koji igraju sa Letonijom. Meč uživo možete da pratite na portalu "Novosti.rs".

LETONIJA - SRBIJA (prvo poluvreme u toku) 0:1 (Vlahović 12')

12' GOL! Srbija. Kakav gol Dušana Vlahovića, fenomenalno je reagovao na proigravanje Kataija i sjajno je šutirao po zemlji.

10' ŠANSA, SRBIJA! Dobro je Živković proigrao Vlahovića, napadač Juventusa šutirao je pravo u golmana Letonije.

7' Velika prilika za Letoniju, Ciganis je proigrao Varslavansa koji je iskosa šutirao, siguran je bio Đorđe Petrović.

3' Balodis je šutirao, isprečio se Strahinja Pavlović na putu lopti pre nego je ugrozila gol Đorđa Petrovića.

1' Počela je utakmica u Rigi. Srbija napada i igra u belim dresovima.

14.00 - Navijačima Srbije zabranjeno je unošenje srpskih obeležja na stadion u Rigi.

Sastavi:

LETONIJA (3-5-2): Zveidris - Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis - Jaunzems, Varslavans, Saveljevs, Zelenkovs, Ciganiks - Ikaunieks, Gutkovskis

SRBIJA (3-4-1-2): Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Živković, Ilić, Lukić, Kostić - Katai - Jović, Vlahović.

UOČI MEČA

Fudbalska reprezentacija Srbije otpočeće neverovatan sportski dan Srbije u Rigi. Meč protiv Letonije igra se u 15 časova, a od 20.45 u istom gradu košarkaši Srbije protiv Finske igraju za četvrt finalu Evrobasketa.

U grupi "K" Engleska trenutno zauzima prvu poziciju sa tri pobede u isto toliko utakmica. Albanija je drugoplasirana sa pet bodova, a Srbija i Letonija imaju po četiri, dok Andora nema osvojen bod.

REČ SELEKTORA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je na konferenciji za medije dan pred duel u Rigi da je najveća opasnost ako njegovi izabranici shvate Letonce neozbiljno.

"Verujem da do toga neće doći. Nama je svaka utakmica važna. Imamo puno respekta prema svim ekipama u grupi i uvek je najvažnija utakmica ona koja je sledeća. Kompletan fokus, koncentracija i sve što spremamo biće usmereno upravo na sutrašnju utakmicu. Upoznati smo sa kvalitetima Letonije. Znamo u kakvom će sastavu, sistemu i sa kakvim taktičkim zamislima izaći. Naša ekipa će biti potpuno spremna", istakao je Stojković.

Naglasio je da ima veliku motivaciju i želju da reprezentaciju odvede na Svetsko prvenstvo.

"Velika je čast što sam selektor reprezentacije, što prezentujem svoju zemlju, zato sam ovde. Dajem sve od sebe da učim svoje igrače, da predstavim zemlju i napravim dobar rezultat. Nadam se da ćemo doneti dobar rezultat našoj zemlji. Mnogo velikih ekipa nije otišlo na velika takmičenja, a mi smo kao mala zemlja uspeli da vežemo dva takmičenja. To što nismo napravili veći rezultat je stvar analize i istrpeli smo kritike, što je normalno, ali nastavljamo da se borimo", rekao je Stojković.

REČ SELEKTORA LETONIJE PAOLA NIKOLATA

Paolo Nikolato očekuje dobar susret dve reprezentacije.

"Očekivanje je da želimo dobru utakmicu, svi su spremni za sutra, očekujemo da će to biti dobra utakmica. Ako neko želi visoko biti u grupi, onda računa na sve najbolje i fokusira se na svoju snagu i ako neko želi da igra dobar fudbal, onda to znači da moramo da damo sve od sebe na ovoj utakmici."

Objasnio je da je nemoguće porediti Letoniju i Srbiju.

"Da li znate koliko vredi srpski tim? Vrede 250 miliona, a mi vredimo 9 miliona. Ne želimo da trošimo vreme na to, želimo da se fokusiramo isključivo na nas."

