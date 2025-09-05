"ONI VREDE 250 MILIONA, A MI?!" Trener Letonije pred meč sa Srbijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Selektor Letonije, Paolo Nikolato, obratio se na konferenciji za medije pred meč sa Srbijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

FOTO: EPA

Očekivanja.

- Očekivanje je da želimo dobru utakmicu, svi su spremni za sutra, očekujemo da će to biti dobra utakmica. Ako neko želi visoko biti u grupi, onda računa na sve najbolje i fokusira se na svoju snagu i ako neko želi da igra dobar fudbal, onda to znači da moramo da damo sve od sebe na ovoj utakmici.

Kada su vrednosti timova u pitanju, nemoguće je ih porediti.

- Da li znate koliko vredi srpski tim? Vrede 250 miliona, a mi vredimo 9 miliona. Ne želimo da trošimo vreme na to, želimo da se fokusiramo isključivo na nas.

Nikolato je Italijan, pa je upoznat sa našim igračima koji su igrali u Seriji A.

- Imaju dosta dobrih igrača sa dosta iskustva u različitim igračima. U smislu talenta, Srbija je jedan od najboljih timova u Evropi, ali talenat nekada nije dovoljan. Imamo naše mogućnosti, naše kapacitete i moramo da ih stavimo u pogon. To je naš izazov, to je naš posao. Ako se plašimo da igramo ovakve mečeve, moramo da promenimo posao koji radimo.

Povrede su pravile problem iskusnom stručnjaku.

- To nije bilo dobro, nije bila laka nedelja za nas. Drugi novinari su pominjali to, vreme sa nacionalnim timom je jako kratko. Mali problem može da postane veliki problem. Nemamo mogućnost kao Srbija da zovemo 50 igrača koji su spremni za ovakav tip meča. Ali uspeli smo da se izborimo sa situacijom, u dobrom smo stanju, verujem da ćemo sutra biti spremni za ovakav meč.

Dodao je i da se taktika neće previše menjati u odnosu na prethodne mečeve.

- Slično, slično, strategija je slična, želimo da čuvamo loptu. Važno je to, lakše je braniti se sa njom. Kada je nemamo, ona je kod protivnika, treba da damo što je manje šanse protivniku. Promenili smo neke sitnice u glavnoj strategiji, sutra ćemo imati način da igramo sa više vremena u posedu, da bismo izbegli pritisak. Generalno, kada smo igrali u Engleskoj, bilo je isto. Mi smo imali loptu 10 minuta, tada smo morali da igramo fudbal, bilo je to dobro za naš nivo. U okviru naše filozofije smo promenili neki deo strategije.

