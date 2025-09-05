MOMAK SA KOSOVA PRETI SRBIJI! Deda trener FK Prištine, otac košaršaki stručnjak, a on juri senzaciju veka na Evrobasketu

FINSKA jeste Lauri Markanen, ali nisu više Liliputanci kakvi su u prošlosti bili.

Foto: FIBA

Ruku na srce i 2015. godine kada su bili i mnogo veći autsajder nego danas ozbiljno su nas namučili na Evrobasketu koje se tada igralo u Nemačkoj grupna faza, eliminacije u Francuskoj. Tada smo preživeli Fince, nadamo se da ćemo i sada.

A jedno ime iz Finske pored Markanena je izuzetno zanimljivgo ljubiteljima košarke u regionu. Reč je o momku čiji koreni vuku sa Kosova, a to je Edon Madžuni.

Momak je inače rođen 1998. godine u Finskoj, a njegov otac Besim Mahuni je inače košarkaški trener, koga se stariji ljubitelji košarke sa ovih prostora možda sećaju i iz vremena dok je nastupao za Prištinu. Hoće li zbog "istorije" imati i posebnu motivaciju kada bude istrčao na parket protiv Srbije?

Foto: FIBA

- Politika je politika, a sport je sport. Uvek je poseban osećaj igrati protiv Srbije. Pričao mi je otac o Jugoslaviji, često pričamo o balkanskoj košarci... - rekao je Madžuni jednom prilikom.

A sada je dao i intervju za "Merdiansport" pred meč sa Srbijom gde je otkrio da mu je i deda bio trener FK Priština dok sdu igrali Prvu ligu Jugoslavije. Reč je o Hisniju Madžuniju.

- Moj deda je bio fudbalski trener, otac košarkaš. Lepo je bilo stasavati uz njih, mnogo sporta i pritiska, ali na pozitivan način. Ljudi žele da pobeđuju i da urade nešto veliko. Za mene je bilo uživanje da gledam pre svega kako moj otac igra, šta je radio na terenu, a onda mi je postao san da i ja dođem u evropske top timove“, kaže Edon koji je prošlu sezonu završio u Karšijaki, a narednu će provesti u Gravlenu.

Sada najmlađeg Madžunija očekuje osmina finala Evropskog prvenstva protiv Srbije. Gledajući duel Srbije i Turske, Edon je znao da u svakom slučaju na megdan idu moćnom timu.

Foto: FIBA

- Teško je, jer su to dve velike ekipe, Turska i Srbija. U svakom slučaju nas nije čekao lak meč. Istovremeno, kad dođeš do ovog nivoa, nema lakih protivnica. U ovakvoj situaciji, možda nam je Srbija bolji protivnik. Mislim da možemo njima da odgovorimo bolje nego Turskoj. Tako ja gledam.

Priznao je Madžuni da je Srbija veliki favorit, ali...

- Osećam da smo autsajderi i da niko ne očekuje od nas da uradimo nešto veliko. Ali, jaki smo. A kada smo autsajderi, iznenađujemo ljude. Na prošlom Evrobasketu smo iznenadili Hrvatsku koja je imala odličan tim. Spremni smo za izazov. Od utakmice sa Nemačkom motivisani smo da igramo bolje. Da pokažemo ljudima da nam je ovde mesto. I da možemo daleko - zavrišo je Madžuni za "Merdiansport".

