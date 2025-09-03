VOJVODINA ŽELI FUDBALERA ZVEZDE: Novosađani njega vide kao zamenu za Bamidelea

PRELAZNI rok u Srbiji traje do 19. septembra i moguće su novi transferi. Jedan bi uskoro mogao da se dogodi.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Vojvodina je pokazala želju da dovede Vladimira Lučića iz Crvene zvezde i sve bi moglo da bude rešeno u narednih nekoliko dana.

Navodi se da je klub iz Novog Sada spreman da plati 1.000.000 evra za krilnog napadača crveno-belih. On bi došao kao zamena za Jusufa Bamidelea koji je prešao u Ferencvaroš.

Lučić je dobro otvorio ovu sezonu. Na četiri prvenstvene utakmice ima učinak od jednog gola i dve asistencije i nema sumnje da bi bio veliko pojačanje za tim sa severa Srbije ukoliko bi se transfer realizovao.

Podsetimo, Vojvodina je u Superligi odigrala šest mečeva i zauzima treće mesto sa 14 bodova. Ima dva manje od Partizana i jedan od Crvene zvezde, s tim što prvak naše zemlje ima utakmicu manje.

