VOJVODINA ŽELI FUDBALERA ZVEZDE: Novosađani njega vide kao zamenu za Bamidelea
PRELAZNI rok u Srbiji traje do 19. septembra i moguće su novi transferi. Jedan bi uskoro mogao da se dogodi.
Kako prenosi "Mozzart Sport", Vojvodina je pokazala želju da dovede Vladimira Lučića iz Crvene zvezde i sve bi moglo da bude rešeno u narednih nekoliko dana.
Navodi se da je klub iz Novog Sada spreman da plati 1.000.000 evra za krilnog napadača crveno-belih. On bi došao kao zamena za Jusufa Bamidelea koji je prešao u Ferencvaroš.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Lučić je dobro otvorio ovu sezonu. Na četiri prvenstvene utakmice ima učinak od jednog gola i dve asistencije i nema sumnje da bi bio veliko pojačanje za tim sa severa Srbije ukoliko bi se transfer realizovao.
Podsetimo, Vojvodina je u Superligi odigrala šest mečeva i zauzima treće mesto sa 14 bodova. Ima dva manje od Partizana i jedan od Crvene zvezde, s tim što prvak naše zemlje ima utakmicu manje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
03. 09. 2025. u 06:28
STIGAO POZIV KOJI SE NE ODBIJA! Šerif Endijae hitno napušta Beograd
03. 09. 2025. u 08:10
ZVEZDA GA SE KONAČNO REŠILA! Stranac ode sa "Marakane", šampionu Srbije milion evra
03. 09. 2025. u 11:19
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)