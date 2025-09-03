HRVATI OTKRILI, PARTIZAN UMALO SMENIO BLAGOJEVIĆA: Mijatović želeo bivšeg asa Reala, a ovo je presudilo

Hrvati su plasirali zanimljivu informaciju koja će zanimati sve navijače Partizana, a tiče se klupe fudbalskog kluba.

FOTO: M. Vukadinović

Hrvatski "Germanijak" izneo je informaciju da su se Partizan i Viktor Sančez dogovorili usmeno da Španac pre mesec dana sedne na klupu crno-belih.

Nakon što je Partizan poražen od AEK-a iz Larnake delovalo je da će promena trenera uslediti, a nakon revanša i euforije koja se među navijačima pojavila, uprkos eliminaciji na penale, Blagojević je preživeo, a Sančez seo na klupu Rijeke.

- Kako saznaje Germanijak budući trener Rijeke sredinom jula bio je na korak od klupe Partizana. Koja je priča? Nakon što je srpski klub izgubio prvu utakmicu u Kvalifikacijama za Ligu Evrope, Predrag Mijatović, sa kojim je Sančez igrao u Real Madridu usmeno su se dogovorili da on sedne na klupu kluba.

Onda se dogodio fudbal. Uprkos porazu u revanšu na Kipru Partizanove navijače zahvatila je svojevrsna euforija. Srđan Blagojević ostao je glavni trener, a njegove "bebe" ove sezone planiraju da naprave velike stvari. Trenutno su prvi sa bodom (i utakmicom) više od Zvezde, ali znate već onu o prvenstvu i Maratonu... Bilo kako bilo, Sančezu se nije dogodio Hajduk, nije ni Partizan, ali hoće Rijeka, navodi se u tekstu "Germanijaka".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“