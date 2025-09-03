HRVATI OTKRILI, PARTIZAN UMALO SMENIO BLAGOJEVIĆA: Mijatović želeo bivšeg asa Reala, a ovo je presudilo
Hrvati su plasirali zanimljivu informaciju koja će zanimati sve navijače Partizana, a tiče se klupe fudbalskog kluba.
Hrvatski "Germanijak" izneo je informaciju da su se Partizan i Viktor Sančez dogovorili usmeno da Španac pre mesec dana sedne na klupu crno-belih.
Nakon što je Partizan poražen od AEK-a iz Larnake delovalo je da će promena trenera uslediti, a nakon revanša i euforije koja se među navijačima pojavila, uprkos eliminaciji na penale, Blagojević je preživeo, a Sančez seo na klupu Rijeke.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Kako saznaje Germanijak budući trener Rijeke sredinom jula bio je na korak od klupe Partizana. Koja je priča? Nakon što je srpski klub izgubio prvu utakmicu u Kvalifikacijama za Ligu Evrope, Predrag Mijatović, sa kojim je Sančez igrao u Real Madridu usmeno su se dogovorili da on sedne na klupu kluba.
Onda se dogodio fudbal. Uprkos porazu u revanšu na Kipru Partizanove navijače zahvatila je svojevrsna euforija. Srđan Blagojević ostao je glavni trener, a njegove "bebe" ove sezone planiraju da naprave velike stvari. Trenutno su prvi sa bodom (i utakmicom) više od Zvezde, ali znate već onu o prvenstvu i Maratonu... Bilo kako bilo, Sančezu se nije dogodio Hajduk, nije ni Partizan, ali hoće Rijeka, navodi se u tekstu "Germanijaka".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PRENOS, SRBIJA - TURSKA: Haos! Užasna vest iz tabora "orlova" pred najvažniji meč na Evrobasketu!
03. 09. 2025. u 19:07 >> 20:31
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
03. 09. 2025. u 13:39
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)