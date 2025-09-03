CEO SVET U NEVERICI: Jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala jedva spaja kraj sa krajem!
Neverovatne vesti dolaze iz Španije.
Serhio Ramos je nedavno objavio svoju prvu pesmu, a njegov potez izazvao je spekulacije zbog čega se odlučio na taj potez.
To je iskoristio i Kristobol Sorija koji važi za jednog od najvećih kritičara Serhija Ramosa, te je izneo neke šokantne tvrdnje o njemu.
Sorija je nekadašnji fudbaler Sevilje, a danas radi kao televizijski komentator. U emisiji "Espejo Público" na kanalu Antena 3 je šokirao javnost rečima da Ramos ima velike finansijske probleme.
- Treba mu novac, bankrotirao je i pokušava da spoji kraj s krajem - izjavio je Sorija.
Serhio Ramos je godinama bio jedan od najplaćenijih fudbalera na svetu i ovo bi bilo zaista šokantno ukoliko se ispostavi tačnim.
