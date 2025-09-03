JAMAL PROGOVORIO O ZLATNOJ LOPTI: Zvezda Barselone otkrila kome bi dala glas za ovo priznanje
LAMIN Jamal je bio sjajan prošle sezone i s pravom je kandidat za Zlatnu loptu.
On je istakao da je san svakog igrača da je osvoji. Čak i da Španac to ne uradi sad za njega ima vremena, pošto ima tek 18 godina.
- Osvajanje Lige šampiona bi bilo neverovatno. Naravno, Zlatna lopta, svi igrači žele da je osvoje, a oni koji kažu suprotno, lažu. Biti ovde sa 18 godina mislim da je nešto što treba ceniti i nadam se da će se to ostvariti - rekao je Jamal u intervjuu za špansku "RTVE" televiziju.
Dobio je pitanje za koga bi glasao da uzme Zlatnu loptu?
- Dao bih jedan Nejmaru. Mislim da to zaslužuje. Nejmar iz perioda kada je igrao u Barseloni ili Parizu, bez sumnje bi danas osvojio. Voleo bih da je osvojio, a i Mesi takođe, naravno, jer je najbolji u istoriji.
Otkrio je da je odnos sa pomenutim brazilskim fudbalerom dosta uticao na njega.
- Imao sam pet godina kada sam ga video u Santosu, sedam kada sam ga video uživo u Barseloni na "Kamp Nou". Bilo je neverovatno videti ga. Da, tačno je da je Mesi takođe bio neverovatan. Ali on je bio nešto potpuno drugačije. Nejmar je oduvek bio moj idol. On je zvezda, fudbalska legenda - zaključio je Jamal.
Jamal je ove sezone do sad odigrao tri meča u La Ligi i ima učinak od dva gola i dve asistencije.
