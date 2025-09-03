ZVEZDA GA SE KONAČNO REŠILA! Stranac ode sa "Marakane", šampionu Srbije milion evra

GOTOVA je još jedna transfer saga na Marakani.

FOTO: FK Crvena zvezda

Jegor Prucev je, prema pisanju ruskog "Sport24", pred potpisom ugovora sa Akronom iz Toljatija. Tri godine je bio član Crvene zvezde i nikako nije uspevao da se izbori za veću šansu. Doveden je iz Sočija kao zalog za budućnost srpskog šampiona, ali ni kod jednog trenera nije bio u prvom planu.

Najbolje partije pružao je u Celju, čak se pisalo da je slovenački klub spreman da obori rekord i Zvezdi plati 1.500.000 evra za otkup, ali od toga nije bilo ništa. Na kraju, posle svega, Prucev je najbliži da se vrati u Rusiju, tačnije u Akron. dva kluba su blizu dogovora, a srpski šampion bi trebalo da zaradi 1.000.000 evra, prenosi ruski Sport24.

FOTO: FK Crvena zvezda

Bilo je samo pitanje trenutka kad će nešto ovako da se desi, Prucevu je ugovor sa Zvezdom isticao na kraju ove sezone, pregovora oko nastavka saradnje nije bilo i letnji prelazni rok je bio poslednja šansa da srpski šampion nešto zaradi. Čak će klub iz Ljutice Bogdana uspeti da vrati uložena sredstva za ruskog ofanzivnog vezistu, pošto ga je pre tri godine platio Sočiju 900.000 evra.

Ipak, Rus će pamtiti boravak u Srbiji po tome što je osvojio tri titule i dva kupa, ali i debiju u Ligi šampiona i to protiv Barselone. Za Zvezdu je odigrao 25 utakmica i nijendom se nije upisao u strelce.

