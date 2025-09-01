Fudbal

ATLETIKO DOVEO FUDBALERA JUVENTUSA! Madriđani "ukrali" napadača "staroj dami"

Filip Milošević

01. 09. 2025. u 22:55

Dosadašnji fudbaler Juventusa Nikolas Gonzalez igraće do kraja sezone na pozajmici u Atletiku, saopštio je danas madridski klub.

АТЛЕТИКО ДОВЕО ФУДБАЛЕРА ЈУВЕНТУСА! Мадриђани украли нападача старој дами

FOTO: EPA

Španski mediji prenose da će Atletiko na kraju sezone imati pravo da otkupi ugovor argentinskog fudbalera uz obeštećenje od 33 milion evra.

Gonzalez (27) je pre Juventusa igrao za Fiorentinu, Štutgart i Argentinos Juniors. On je prošle sezone za torinski klub odigrao 38 utakmica i postigao je pet golova.

Za reprezentaciju Argentine nastupio je na 43 meča i šest puta se upisao u listu strelaca.

