SENZACIJA NA JU-ES OPENU! Ispala bivša šampionka Vimbldona i to od koga

JEDNA bivša šampionka Vimbldona je morala da završi takmičenje, ali niko nije očekivao da će to biti baš ova.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Marketa Vondrušova je nadigrala devetu nositeljku Jelenu Ribakinu rezultatom 6:4, 5:7, 6:2 u kasnom duelu na stadionu "Artur Eš".

Tako se po drugi put u karijeri plasirala u četvrtfinale Ju-Es opena. Meč je trajao 1 sat i 51 minut i obeležio je drugo Vondrušovino četvrtfinale u Njujorku tokom karijere.

- Posle svega kroz šta sam prošla, neverovatno je što ponovo stojim ovde - rekla je Vondrušova nakon meča.

Vondrušova je u nedelju pogodila 13 asova – skoro koliko i ukupno u prethodna tri meča (14).

- Ovo je bila sjajna nedelja i zaista sam presrećna što sam ovde. Imam sjajan tim i divne ljude oko sebe, i mnogo se zabavljamo i van terena".

Zabeležila je 29 vinera i samo 15 neiznuđenih grešaka. Ribakina je imala više vinera (40), ali ju je skupo koštalo 38 neiznuđenih grešaka.

Vondrušovu u četvrtfinalu u utorak očekuje svetski broj 1, Arina Sabalenka – biće to njihov deveti međusobni duel.

Sabalenka vodi sa 5-3 u dosadašnjim susretima, uključujući i pobedu od 7:5, 6:1 u drugom kolu Sinsinatija pre nekoliko nedelja.





