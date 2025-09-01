Fudbal

BRUKA I SRAMOTA! Žene i deca vređali igrače Crvene zvezde u Novom Pazaru

Новости онлине

01. 09. 2025. u 06:35

Crvena zvezda ubedljivo je slavila protiv Novog Pazara u sedmom kolu Superlige (5:0).

Foto arhiva VN

Međutim, trijumf šampiona upropastili su skandalozni povici sa tribina, pošto su žene i deca, kojima je bio dozvoljen ulaz, uputili pogrdne povike igračima crveno-belih.

Na tribinama u Novom Pazaru su zbog kazne bile samo žene, ali i deca. Nadali su se svi da ovog puta neće biti neprimerenog skandiranja, ali se nažalost dogodilo suprotno. Sa tribina u Novom Pazaru čuli su se povici "Ubij cigana" i "Cigani, cigani", pa je jasno da kazna nije urodila plodom.

Stigla je i reakcija od navijača Zvezde, imali su šta da poruče posle uvreda na račun crveno-belih. 

Podsećamo, Zvezda je pobedila 5:1, a Marko Arnautović, najveće pojačanje crveno-belih ovog leta, postigao je prvenac u crveno-belom dresu.  Aleksandar Katai postigao je dva gola, a mrežu su zatresli i Mirko Ivanić i Šerif Endijaje.

