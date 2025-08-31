RIVAL ZVEZDE SE POJAČAVA IZ PREMIJER LIGE: Porto dovodi fudbalera Arsenala
PORTO će igrati protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope, a portugalski klub će uskoro dovesti igrača iz Premijer lige.
Novi fudbaler tima sa stadiona "Dragao" postaće Jakub Kivior koji dolazi iz Arsenala i potpisaće ugovor do 2030. godine.
Poljak koji igra na poziciji štopera i levog beka, ponovo će biti u tandemu sa saigračem iz reprezentacije Janom Bednarekom. Njegov dolazak otvara mogućnost da klub napusti levi bek Zaido.
Porto je sjajno otvorio sezonu. U prvenstvu Portugala posle četiri kola imaju maksimalnih 12 bodova, uz gol razliku 11:1.
Podsetimo, ovaj klub će 2. oktobra dočekati Crvenu zvezdu u 2. kolu Lige Evrope.
