Fudbal

RIVAL ZVEZDE SE POJAČAVA IZ PREMIJER LIGE: Porto dovodi fudbalera Arsenala

Časlav Vuković

31. 08. 2025. u 16:28

PORTO će igrati protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope, a portugalski klub će uskoro dovesti igrača iz Premijer lige.

РИВАЛ ЗВЕЗДЕ СЕ ПОЈАЧАВА ИЗ ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ: Порто доводи фудбалера Арсенала

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Novi fudbaler tima sa stadiona "Dragao" postaće Jakub Kivior koji dolazi iz Arsenala i potpisaće ugovor do 2030. godine.

Poljak koji igra na poziciji štopera i levog beka, ponovo će biti u tandemu sa saigračem iz reprezentacije Janom Bednarekom. Njegov dolazak otvara mogućnost da klub napusti levi bek Zaido.

Porto je sjajno otvorio sezonu. U prvenstvu Portugala posle četiri kola imaju maksimalnih 12 bodova, uz gol razliku 11:1.

Podsetimo, ovaj klub će 2. oktobra dočekati Crvenu zvezdu u 2. kolu Lige Evrope.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?