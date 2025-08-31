SAD JE ZVANIČNO: Dinamo Zagreb posle skoro 30 godina gostuje u Srbiji

MAKABI iz Tel Aviva će u drugom kolu Lige Evrope 2. oktobra dočekati zagrebački Dinamo u Bačkoj Topoli, potvrdila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

FOTO: Profimedia

Kako je saopšteno na sajtu UEFA, izraelski klub će pomenutog datuma sa početkom u 21 čas biti domaćin hrvatskom klubu koji će tako prvi put posle 28 godina gostovati u Srbiji.

Jedino gostovanje Dinama u Srbiji posle raspada SFR Jugoslavije desilo se 23. jula 1997. godine kad je u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Tad je pod imenom Kroacija izgubio od Partizana rezultatom 1:0. Tadašnja Kroacija je međutim u revanšu pobedom 5:0 obezbedila prolaz dalje.

