Fudbal

SAD JE ZVANIČNO: Dinamo Zagreb posle skoro 30 godina gostuje u Srbiji

Танјуг

31. 08. 2025. u 15:22

MAKABI iz Tel Aviva će u drugom kolu Lige Evrope 2. oktobra dočekati zagrebački Dinamo u Bačkoj Topoli, potvrdila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

САД ЈЕ ЗВАНИЧНО: Динамо Загреб после скоро 30 година гостује у Србији

FOTO: Profimedia

Kako je saopšteno na sajtu UEFA, izraelski klub će pomenutog datuma sa početkom u 21 čas biti domaćin hrvatskom klubu koji će tako prvi put posle 28 godina gostovati u Srbiji. 

Jedino gostovanje Dinama u Srbiji posle raspada SFR Jugoslavije desilo se 23. jula 1997. godine kad je u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Tad je pod imenom Kroacija izgubio od Partizana rezultatom 1:0. Tadašnja Kroacija je međutim u revanšu pobedom 5:0 obezbedila prolaz dalje. 

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA