SPEKTAKL NA MARAKANI ZA POČETAK! Crvena zvezda saznala raspored utakmica u Ligi Evrope

30. 08. 2025. u 20:19

Fudbaleri Crvene zvezde su saznali raspored mečeva u Ligi Evrope, a prvu utakmicu će odigrati protiv Seltika na stadionu “Rajko Mitić” 24. septembra od 21 sat.

Pdosetimo, izabranici Vladana Milojevića će odigrati osam mečeva, od toga četiri na Marakani i isto toliko na gostujućem terenu, sa osam različitih protivnika.


Raspored utakmica Zvezde u Ligi Evrope

1. kolo - 24.09.2025. 

Crvena zvezda - Seltik (21:00)

2. kolo - 02.10.2025.

Porto - Crvena zvezda (21:00)

3. kolo - 23.10.2025. 

Braga - Crvena zvezda (18:45)

4. kolo - 06.11.2025. 

Crvena zvezda - Lil (18:45)

5. kolo - 27.11.2025. 

Crvena zvezda - FKSB (21:00) 

6. kolo - 11.12.2025. 

Šturm - Crvena zvezda (18:45)

7. kolo - 22.01.2026.

Malme - Crvena zvezda (18:45)

8. kolo - 29.01.2026.

Crvena zvezda - Selta Vigo (21:00) 

