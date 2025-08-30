SPEKTAKL NA MARAKANI ZA POČETAK! Crvena zvezda saznala raspored utakmica u Ligi Evrope
Fudbaleri Crvene zvezde su saznali raspored mečeva u Ligi Evrope, a prvu utakmicu će odigrati protiv Seltika na stadionu “Rajko Mitić” 24. septembra od 21 sat.
Pdosetimo, izabranici Vladana Milojevića će odigrati osam mečeva, od toga četiri na Marakani i isto toliko na gostujućem terenu, sa osam različitih protivnika.
Raspored utakmica Zvezde u Ligi Evrope
1. kolo - 24.09.2025.
Crvena zvezda - Seltik (21:00)
2. kolo - 02.10.2025.
Porto - Crvena zvezda (21:00)
3. kolo - 23.10.2025.
Braga - Crvena zvezda (18:45)
4. kolo - 06.11.2025.
Crvena zvezda - Lil (18:45)
5. kolo - 27.11.2025.
Crvena zvezda - FKSB (21:00)
6. kolo - 11.12.2025.
Šturm - Crvena zvezda (18:45)
7. kolo - 22.01.2026.
Malme - Crvena zvezda (18:45)
8. kolo - 29.01.2026.
Crvena zvezda - Selta Vigo (21:00)
