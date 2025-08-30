TEŽAK UDARAC ZA CRVENU ZVEZDU! "Delije" ovo nisu želele da čuju

Rade Krunić je uprkos problemima sa povredom igrao za Crvenu zvezdu u revanš utakmici plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona protiv Pafosa.

FOTO: N. Paraušić

Uspeo je da odigrao ceo meč, ali će zbog problema sa aduktorom morati da odsustvuje sa terena neko vreme, saznaje Maxbet Sport. Procene stručnjaka su da će iskusni vezista pauzirati najmanje šest nedelja.

Ovo je veliki udarac za crveno-bele s obzirom na to da je Krunić verovatno i najbolji igrač tima na početku sezone, pa stoga ne čudi odluka kluba da odbije ponudu Trabzona za Timija Maksa Elšnika.

Krunić će tako propustiti određen broj utakmica u Superligi, kao i početak takmičenja u Ligi Evrope, a na teren bi trebalo da se vrati u oktobru.

Ostaje da se vidi hoće li Zvezda do kraja prelaznog roka dovesti još jednog igrača u veznom redu.

