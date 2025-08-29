Fudbal

SRBIN KOJI JE IGRAO U ARGENTINI STIGAO NA ČAIR: Veliko pojačanje Radničkog iz Niša

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 21:15

Nemanja Mićević novo je pojačanja Fudbalskog kluba Radnički. Mićević je rođen 28. januara 1999. godine i igra na poziciji štopera. U Niš dolazi iz češke Teplice i očekuje se da bude od velike pomoći u zadnjoj liniji.

СРБИН КОЈИ ЈЕ ИГРАО У АРГЕНТИНИ СТИГАО НА ЧАИР: Велико појачање Радничког из Ниша

FOTO: FK Radnički

„Za mene je iskreno najbitnije da ispunim klupske ambicije i da budemo daleko od te neke, da kažemo, zone ispadanja. Da za početak budemo u nekoj mirnoj zoni, a da onda budemo u plej-ofu. To bi bilo super. Biće teška sezona, dosta klubova ispada, dosta se bori za opstanak. Za mene je najbitnije da me posluži zdravlje, a na terenu verujem da će sve biti kako treba i da ću pokazati šefu i svima u klubu da nisu pogrešili što su me angažovali“, rekao je Mićević nakon dolaska na Čair.


Mićević se u Srbiju vratio posle tri godine. Iz  Mladosti je prvo otišao u Argentinu, a zatim i Češku.

„U Argentini je drugačiji fudbal, ozbiljniji je nivo mnogo. Kada je Češka u pitanju tamo se igra agresivnije, dosta se trči, ritam je jak. Mi smo mnogo bolji od njih znamo da igramo fudbal, dok oni višu idu na tu agresiju, duele. Mislim da je naša liga bolja kada je u pitanju tehnika, a njihova je ispred kada je u pitanju infrastruktura“.


U mlađim selekcijama igrao je za OFK Beograd i Partizan. Seniorsku karijeru gradio je u lučanskoj Mladosti, češkoj ekipi Teplice i argentinskom klubu Taljeras Kordoba.

Tenis
Fudbal
