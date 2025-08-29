Fudbal

uživoPRENOS, ŽREB ZA LIGU EVROPE: Crvena zvezda saznaje rivale!

Časlav Vuković

29. 08. 2025. u 12:18

CRVENA zvezda će ove sezone igrati u Ligi Evrope. Crveno-beli će ovog petka saznati rivale, a prenos žreba možete da pratite uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, ЖРЕБ ЗА ЛИГУ ЕВРОПЕ: Црвена звезда сазнаје ривале!

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Žreba za Ligu Evrope (početak, 13)

Uoči žreba:

Ekipa sa "Marakane" smeštena je u drugi šešir i dobiće osam protivnika (po dva iz svakog od četiri šešira) sa kojima će odmeriti snage u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju.

Šeširi za Ligu Evrope:

Prvi šešir: Roma (Italija), Porto (Portugal), Rendžers (Škotska), Fejenord (Holandija), Lil (Francuska), Dinamo Zagreb (Hrvatska), Salcburg (Austrija), Betis (Španija), Aston Vila (Engleska).
Drugi šešir: Fenerbahče (Turska), Crvena zvezda (Srbija), Lion (Francuska), Plzenj (Češka), Ferencvaroš (Mađarska), Seltik (Škotska), PAOK (Grčka), Makabi Tel Aviv (Izrael), Braga (Portugal).
Treći šešir: Bazel (Švajcarska), Midtjiland (Danska), Šturm Grac (Austrija), Notingem Forest (Engleska), FCSB (Rumunija), Frajburg (Nemačka), Nica (Francuska), Ludogorec (Bugarska), Jang bojs (Švajcarska).
Četvrti šešir: Bran (Norveška), Go Ahed Igls (Holandija), Genk (Belgija), Bolonja (Italija), Utreht (Holandija), Štutgart (Nemačka), Selta (Španija), Panatinaikos (Grčka), Malme (Švedska).

Podsetimo, Crvena zvezda je prethodne dve sezone nastupala u Ligi šampiona. Ove nije uspela da se domogne najelitnijeg takmičenja, pošto je u plej-ofu kvalifikacija bolji bio Pafos (3:2).

Vredi istaći i da će u sezoni 2025/26 u Ligi Evrope igrati čak 11 ekipa koje su prošle sezone bili deo Lige šampiona.

