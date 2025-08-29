Fudbal

HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Grci im pustili Partizanovu himnu pred meč u Solunu

Новости онлине

29. 08. 2025. u 08:52

HRVATI su posranmljeni napustili Solun. PAOK je demolirao Rijeku 5:0 i ukupnim rezultatom 5:1 plasirao se u Ligu Evrope.

ХРВАТИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Грци им пустили Партизанову химну пред меч у Солуну

EPA

A da muka bude veća za Hrvate pobrinuli su organizatori meča. 

Naime, u Solunu domaćini nisu propustili priliku da "provociraju" fudbalere Rijeke pred revanš utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope - taktovima navijačke pesme srpskog kluba.

Sa razglasa se tokom zagrevanja dva tima mogla čuti dobro poznata pesma, "igraj, napadaj, sve od sebe sada daj, za Partizan". 

Naravno, kada su PAOK i Partizan u pitanju, ništa neobično. Srpska i grčka crno-bela braća se pomažu kad god se za to ukaže prilika kao što je to bio ovaj meč u kojem je cilj bio isprovocirati goste iz Hrvatske. 

Dolazak hrvatskog prvaka na "Tumbu" fudbalskim žargonom rečeno bio je zicer za domaćina da se protivnik koliko toliko poremeti puštanjem navijačke pesme Partizana.

Poslušajte i kako je to izgledalo u četvrtka uveče u Solunu. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?