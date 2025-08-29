HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Grci im pustili Partizanovu himnu pred meč u Solunu
HRVATI su posranmljeni napustili Solun. PAOK je demolirao Rijeku 5:0 i ukupnim rezultatom 5:1 plasirao se u Ligu Evrope.
A da muka bude veća za Hrvate pobrinuli su organizatori meča.
Naime, u Solunu domaćini nisu propustili priliku da "provociraju" fudbalere Rijeke pred revanš utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope - taktovima navijačke pesme srpskog kluba.
Sa razglasa se tokom zagrevanja dva tima mogla čuti dobro poznata pesma, "igraj, napadaj, sve od sebe sada daj, za Partizan".
Naravno, kada su PAOK i Partizan u pitanju, ništa neobično. Srpska i grčka crno-bela braća se pomažu kad god se za to ukaže prilika kao što je to bio ovaj meč u kojem je cilj bio isprovocirati goste iz Hrvatske.
Dolazak hrvatskog prvaka na "Tumbu" fudbalskim žargonom rečeno bio je zicer za domaćina da se protivnik koliko toliko poremeti puštanjem navijačke pesme Partizana.
Poslušajte i kako je to izgledalo u četvrtka uveče u Solunu.
