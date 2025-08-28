Fudbal

PARTIZANOV "DŽELAT" KUPUJE HRVATSKI KLUB: Vlasnik Bornmuta i Hibernijansa kupuje u regionu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 08. 2025. u 21:09

Važne vesti dolaze iz Hrvatske. Naime, vlasnik Bornmuta sprema se da kupi hrvatsku Rijeku.

ПАРТИЗАНОВ ЏЕЛАТ КУПУЈЕ ХРВАТСКИ КЛУБ: Власник Борнмута и Хибернијанса купује у региону

Foto: Profimedia

Milijarder Bil Foli, Vlasnik Bornmuta i mnogih drugih klubova, sprema se da kupi hrvatski klub. 

Govorilo se ovog leta o potencijalnoj prodaji kluba sa Rujevice, međutim, činilo se da se to ipak neće dogoditi. Na kraju, izgleda da su ostali samo završni detalji i da će hrvatski šampion dobiti stranog vlasnika.

Bil Foli je čovek koji voli sport. Pored Bornmuta vlasnik je i portugalskog Moreirensea, škotskog Hibernijana, francuskog Lorijena, ali i američkog Oklenda.

Rijeka bi mogla da doživi potunu promenu u poslovanju i samim finansijama. Folijevo bogatstvo procenjeno je na oko 1,6 milijardi dolara.

Podsetimo, upravo je Hibernijan, eliminisao Partizan iz kvalifikacija za Ligu konferencija ove sezone. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SPORT PRIBLIŽIMO SVIMA: Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek o akcijama najmasovnije sportske organizacije na Balkanu
Ostali sportovi

0 0

DA SPORT PRIBLIŽIMO SVIMA: Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek o akcijama najmasovnije sportske organizacije na Balkanu

ŽELIMO da sport približimo svim uzrastima i onima koji žele da žive zdravo. Do kraja 2025. godine ćemo u delo da sprovedemo neke od najvažnijih akcija po kojima smo odavno prepoznatljivi. U poslednjoj deceniji smo, uz pomoć države i Ministarstva sporta, uradili velike stvari. Ovako je za sportski dodatak "Novosti" priču o srpskom sportu počeo predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

28. 08. 2025. u 19:36

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu