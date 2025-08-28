PARTIZANOV "DŽELAT" KUPUJE HRVATSKI KLUB: Vlasnik Bornmuta i Hibernijansa kupuje u regionu

Važne vesti dolaze iz Hrvatske. Naime, vlasnik Bornmuta sprema se da kupi hrvatsku Rijeku.

Foto: Profimedia

Milijarder Bil Foli, Vlasnik Bornmuta i mnogih drugih klubova, sprema se da kupi hrvatski klub.

Govorilo se ovog leta o potencijalnoj prodaji kluba sa Rujevice, međutim, činilo se da se to ipak neće dogoditi. Na kraju, izgleda da su ostali samo završni detalji i da će hrvatski šampion dobiti stranog vlasnika.

Bil Foli je čovek koji voli sport. Pored Bornmuta vlasnik je i portugalskog Moreirensea, škotskog Hibernijana, francuskog Lorijena, ali i američkog Oklenda.

Rijeka bi mogla da doživi potunu promenu u poslovanju i samim finansijama. Folijevo bogatstvo procenjeno je na oko 1,6 milijardi dolara.

Podsetimo, upravo je Hibernijan, eliminisao Partizan iz kvalifikacija za Ligu konferencija ove sezone.

