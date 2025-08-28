OGLASIO SE NOVI PAZAR: Dočekuju Crvenu zvezdu u Superligi Srbije - i to u posebnom ambijentu
Fudbaleri Novog Pazara u nedelju od 19.30 dočekuju Crvenu zvezdu, međutim biće malo drugačiji ambijent - barem što se tribina tiče.
Naime, Pazarci su kažnjeni i neće moći najvatrenije pristalice da ih bodre sa tribina, već samo dame i deca do 15 godina.
Nedeljni spektakl u Novom Pazaru! Tribine zatvorene za sve osim za dame i decu do 15 godina – ali to za nas nije prepreka! Vi ste oni koji su već pokazali da nose Pazar u srcu i da možete da nadglasate sve! U nedelju stiže šampion države – Crvena zvezda, a mi verujemo da će Gradski stadion opet biti pun i bučan! Pokažimo snagu Pazara i ljubav prema plavom dresu! Dame i deca – vi ste naš ponos, vi ste naša snaga, vi ste naš 12. igrač! Nikad nećeš biti sam", poručili su iz Novog Pazara.
