GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača

Crvena zvezda je uložila dosta novca da igra Ligu šampiona, ali je ove sezone neće igrati…

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Srpski šampion će igrati Ligu evrope, a kako stvari stoje napadač Zvezde Šerif Endiaje neće biti deo crveno-belog tabora.

Napadač će uskoro biti prodat u Emirate i tako će se realizovati spekulacije koje traju već nekoliko sedmica, javlja “Sport Klub”.

Endiaje ide put Emirata u transferu teškom oko devet miliona evra, pa će crveno-beli inkasirati solidan novac, koji će biti distribuiran u cilju dovođenja zamene.

Šerif Endiaje je stigao u Zvezde pre dve sezone za 4 miliona evra.

I ne samo Šerif, šampion Srbije je prodao još jednog igrača iz prve postave. Reč je o Timiju Maksu Elšniku.

Kako saznaje "Mocart sport" Slovenački vezista će karijeru nastaviti u Turskoj. I mada se ime kluba još drži u strogoj tajnosti, crvena zvezda će na prodaji 27-godišnjeg vezista prihodovati oko 4.000.000 evra.

S tim novcem će klub već prebaciti granicu od 30.000.000 evra zarađenih na prodajama igrača ovog leta i to samo računajući fiksni deo obeštećenja, ne i bonuse i eventualne procenete od narednih prodaja pojedinih sada već bivših igrača.

