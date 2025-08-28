GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača
Crvena zvezda je uložila dosta novca da igra Ligu šampiona, ali je ove sezone neće igrati…
Srpski šampion će igrati Ligu evrope, a kako stvari stoje napadač Zvezde Šerif Endiaje neće biti deo crveno-belog tabora.
Napadač će uskoro biti prodat u Emirate i tako će se realizovati spekulacije koje traju već nekoliko sedmica, javlja “Sport Klub”.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Endiaje ide put Emirata u transferu teškom oko devet miliona evra, pa će crveno-beli inkasirati solidan novac, koji će biti distribuiran u cilju dovođenja zamene.
Šerif Endiaje je stigao u Zvezde pre dve sezone za 4 miliona evra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
I ne samo Šerif, šampion Srbije je prodao još jednog igrača iz prve postave. Reč je o Timiju Maksu Elšniku.
Kako saznaje "Mocart sport" Slovenački vezista će karijeru nastaviti u Turskoj. I mada se ime kluba još drži u strogoj tajnosti, crvena zvezda će na prodaji 27-godišnjeg vezista prihodovati oko 4.000.000 evra.
S tim novcem će klub već prebaciti granicu od 30.000.000 evra zarađenih na prodajama igrača ovog leta i to samo računajući fiksni deo obeštećenja, ne i bonuse i eventualne procenete od narednih prodaja pojedinih sada već bivših igrača.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
28. 08. 2025. u 08:14
BRUKA I SRAMOTA! Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde
27. 08. 2025. u 13:19
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)