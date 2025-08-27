PONOVO ĆE SE GLEDATI FUDBAL NA BANOVOM BRDU: Čukarički se protiv OFK Beograda vraća na svoj stadion

Fudbaleri Čukaričkog dočekaće gradskog rivala, ekipu OFK Beograda na stadionu na Banovom brdu, u okviru 7. kola Super lige Srbije.

Foto: FK Čukarički

U sredu je na novopostavljeni teren stadiona Čukaričkog izašla Komisija za bezbednost stadiona Fudbalskog saveza Srbije, čiji su predstavnici bili Nenad Popović i Milisav Ristivojević, zajedno sa generalnim sekretarom belo-crnih Aleksandrom Perinom.

Komisija je konstatovala da „na terenu sa veštačkom travom sa plutom mogu da se odigravaju utakmice u okviru Super lige Srbije i Kup takmičenja u fudbalu“. Počevši od petka kada je meč na programu od 21 čas.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu