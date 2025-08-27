BRUKA I SRAMOTA! Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde

Nezapamćeni skandal obeležio je revanš meč Crvene zvezde i Pafosa.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaler srpskog šampiona Stefan Leković brutalno je udaren u glavu od strane osobe u prsluku redara, dok je Marko Arnautović besno potrčao ka počiniocu želeći da se obračuna.

Incident se dogodio nekoliko minuta pre kraja utakmice, kada je Pafos golom Žaže izjednačio na 1:1 i praktično eliminisao Zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Leković je, pošto nije bio u konkurenciji za meč, sedeo sa Nemanjom Supićem i delom stručnog štaba na tribinama iznad klupe, gde su trpeli uvrede, prozivke i bacanje sitnih predmeta.

Redarska služba, koja je prema saznanjima Sportinja u stvari bila sastavljena od maskiranih pristalica Pafosa, uključila se u sukob kada su se Leković i Supić spustili ka terenu da isprate finiš meča. Leković je tada udaren pesnicom u glavu, a Supić je odgurnut i zadobio lakši udarac.

U tom trenutku nastao je opšti haos, a među prvima je prišao Arnautović kako bi zaštitio saigrače, kasnije besneo tražeći počinioca.

Zvezda je eliminisana ukupnim rezultatom 3:2, a klub je odmah uložio žalbu UEFA i zatražio hitnu reakciju zbog incidenta.