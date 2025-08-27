Fudbal

BRUKA I SRAMOTA! Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde

Новости онлине

27. 08. 2025. u 13:19

Nezapamćeni skandal obeležio je revanš meč Crvene zvezde i Pafosa.

БРУКА И СРАМОТА! Ево како је претучен фудбалер Црвене звезде

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaler srpskog šampiona Stefan Leković brutalno je udaren u glavu od strane osobe u prsluku redara, dok je Marko Arnautović besno potrčao ka počiniocu želeći da se obračuna.

Incident se dogodio nekoliko minuta pre kraja utakmice, kada je Pafos golom Žaže izjednačio na 1:1 i praktično eliminisao Zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Leković je, pošto nije bio u konkurenciji za meč, sedeo sa Nemanjom Supićem i delom stručnog štaba na tribinama iznad klupe, gde su trpeli uvrede, prozivke i bacanje sitnih predmeta.

Redarska služba, koja je prema saznanjima Sportinja u stvari bila sastavljena od maskiranih pristalica Pafosa, uključila se u sukob kada su se Leković i Supić spustili ka terenu da isprate finiš meča. Leković je tada udaren pesnicom u glavu, a Supić je odgurnut i zadobio lakši udarac.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U tom trenutku nastao je opšti haos, a među prvima je prišao Arnautović kako bi zaštitio saigrače, kasnije besneo tražeći počinioca.

Zvezda je eliminisana ukupnim rezultatom 3:2, a klub je odmah uložio žalbu UEFA i zatražio hitnu reakciju zbog incidenta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva

HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva