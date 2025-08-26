Fudbal

"OVO JE NA NIVOU SEOSKE LIGE!" Vladan Milojević nakon ispadanja Zvezde od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona

Filip Milošević

26. 08. 2025. u 23:13 >> 23:18

Fudbaleri Crvene zvezde ispali su od Pafosa u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon meča na Kipru trener crveno-belih Vladan Milojević izneo je utiske.

ОВО ЈЕ НА НИВОУ СЕОСКЕ ЛИГЕ! Владан Милојевић након испадања Звезде од Пафоса у плеј-офу квалификација за Лигу шампиона

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Vrlo čudna utakmica, puna preokreta, kako ste vi doživeli?

- Kao što ste rekli šokantno, ali moramo da se osvrnemo na obe utakmice. Kada primate gol na početku prve i na kraju druge, pričali smo i individualno i kolektivno, iz te kombinacije, pogodio je dečko, ali nedopustivo na ovom nivou.

Osvrno bi se na želju našu i htenje, cela utakmica je bila neka tuča i na tribini i na terenu. Ovo je na nivou seoske lige, da ne bude da tražim neki alibi, idemo dalje, idemo u Ligu Evrope, čestitam mojim igračima na borbi. Bilo je mnogo igrača koji su igrali pod ozbiljnim povredama, kao što je Krunić koji je igrao pod tri inijekcije. Takav je fudbal, surov, sad da kažem da je Pafos bolja ekipa, ali ako će da igraju ovakav fudbal, sa ovakvim fudbalom, neka igraju...

Analiza?

- Fudbal je igra greške, pad koncentracije, neke situacije smo mogli da odradimo bolje. Sada analiziram, mada možda nije ni trenutak da analiziram, da smo sve igrače imali u obe utakmice u maksimalnoj formi sigurno ne bi bilo pitanje prolaska upitno.

Ne mogu da kažem da mi nije krivo, krivo mi je, ali s druge strane imamo Ligu Evrope, jedini smo predstavnici Srbije, idemo tamo da se borimo za naš grad, naše boje, naše navijače.

