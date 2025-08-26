SJAJNE VESTI ZA "DELIJE": Stigla odlična informacija pred Pafos - Zvezda!
CRVENA zvezda igra važnu utakmicu protiv Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a pred ovaj meč stigle su dobre vesti za crveno-bele.
Naime, poziv za reprezentaciju Austrije za naredni prozor dobio ja Marko Arnautović. Iako je imao problema sa povredom spreman je da najpre zaigra u Limasolu, potom i za nacionalnu selekciju.
- Situacija sa igračkim kadrom je takva da ponovo imamo nekoliko izostanaka. Ulazimo već u ključnu fazu. Dobro smo startovali, a sada je cilj da nadogradimo na igrama iz poslednja dva meča. Uveren sam da, ako prikažemo naš maksimum, možemo da pobedimo u oba duela. A to i želimo - rekao selektor Austrije Ralf Rangnik koji je objavio spisak od 26 fudbalera.
Austriju prvi izazov očekuje 6. septembra u Lincu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije gostovati Bosni i Hercegovini u Zenici.
Podsetimo, utakmicu Pafos - Crvena zvezda možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba
26. 08. 2025. u 12:40
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona
ZVEZDA će večeras na Kipru u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona juriti gol zaostatka protiv Pafosa. Meč se igra na "Alfamega stadionu" u Limasolu i počinje od 21.00.
26. 08. 2025. u 08:22 >> 08:22
KIPRANI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Zvezda uradila za revanš sa Pafosom!
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra danas, navijači crveno-belih sa optimizmom čekaju drugi megdan. A pred taj susret - pojedini kiparski mediji su zapanjeni.
26. 08. 2025. u 17:13
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)