Fudbal

SJAJNE VESTI ZA "DELIJE": Stigla odlična informacija pred Pafos - Zvezda!

Новости онлине

26. 08. 2025. u 18:21

CRVENA zvezda igra važnu utakmicu protiv Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a pred ovaj meč stigle su dobre vesti za crveno-bele.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА ДЕЛИЈЕ: Стигла одлична информација пред Пафос - Звезда!

Foto: M. Vukadinović

Naime, poziv za reprezentaciju Austrije za naredni prozor dobio ja Marko Arnautović. Iako je imao problema sa povredom spreman je da najpre zaigra u Limasolu, potom i za nacionalnu selekciju.

- Situacija sa igračkim kadrom je takva da ponovo imamo nekoliko izostanaka. Ulazimo već u ključnu fazu. Dobro smo startovali, a sada je cilj da nadogradimo na igrama iz poslednja dva meča. Uveren sam da, ako prikažemo naš maksimum, možemo da pobedimo u oba duela. A to i želimo - rekao selektor Austrije Ralf Rangnik koji je objavio spisak od 26 fudbalera.

 

Austriju prvi izazov očekuje 6. septembra u Lincu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije gostovati Bosni i Hercegovini u Zenici.

Podsetimo, utakmicu Pafos - Crvena zvezda možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! NJegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba

PREDRAG MIJATOVIĆ GRMI! Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres tako velikog kluba