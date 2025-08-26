SJAJNE VESTI ZA "DELIJE": Stigla odlična informacija pred Pafos - Zvezda!

CRVENA zvezda igra važnu utakmicu protiv Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a pred ovaj meč stigle su dobre vesti za crveno-bele.

Foto: M. Vukadinović

Naime, poziv za reprezentaciju Austrije za naredni prozor dobio ja Marko Arnautović. Iako je imao problema sa povredom spreman je da najpre zaigra u Limasolu, potom i za nacionalnu selekciju.

- Situacija sa igračkim kadrom je takva da ponovo imamo nekoliko izostanaka. Ulazimo već u ključnu fazu. Dobro smo startovali, a sada je cilj da nadogradimo na igrama iz poslednja dva meča. Uveren sam da, ako prikažemo naš maksimum, možemo da pobedimo u oba duela. A to i želimo - rekao selektor Austrije Ralf Rangnik koji je objavio spisak od 26 fudbalera.

😎🤗 Nach der Sommerpause geht's endlich wieder los! ⚽️🇦🇹 Unser Kader für die kommenden Aufgaben! #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/cxti5wg7xP — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) August 26, 2025

Austriju prvi izazov očekuje 6. septembra u Lincu protiv Kipra, dok će tri dana kasnije gostovati Bosni i Hercegovini u Zenici.

