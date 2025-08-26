CRVENA zvezda igra najvažniju utakmicu možda i cele sezone. Crveno-beli gostuju Pafosu u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona i pokušaće da nadoknade zaostatak iz prve utakmice koju je prvak Kipra dobio u Beogradu sa 2:1. Meč koji se igra u Limasolu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Foto: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Pafos - Crvena zvezda (početak, 21)

19.06 - Kiparski mediji ne pišu mnogo o utakmici, ali podsećaju da se na stadion "Alfamega" u Limasolu vraća Šavi Babika koji je dve godio nosio dres Arisa.

Uoči meča:

Vladana Milojevića i sve navijače kluba sa "Marakana" može da raduje činjenica da se u tim vraćaju važni igrači - Rade Krunić, Marko Arnautović, Nemanja Radonjić i Rodrigao. Niko od njih nije bio u protokolu za uvodni meč.

Sa druge strane pod znakom pitanja su strelac iz Beograda Žoao Korea i Muamer Tanković koji već u 17. minutu prvog susreta morao da bude zamenjen.

Pafos se pokazao kao veoma čvrsta ekipa sa dobrom tranzicijom i sigurno da Zvezdi neće biti lako, ali šampion Srbije i te kako ima kvalitet da ugrozi rivala.

Jedna od stvari koja više Kipranima ide na ruku su vremenske prilike. U vreme odigravanja meča tepmeratura bi trebalo da iznosi oko 27 stepeni Celzijusa, ali biće i velika vlažnost vazduha.

Ipak, sve to su sporedne stvari, najvažnije je ono što će se dogoditi na terenu stadiona "Alfamega".

U slučaju da crveno-beli nadoknade zaostatak treći put uzastopno će biti učesnici Lige šampiona, a ako se to ne dogodi onda će nastupiti u Ligi Evrope.

