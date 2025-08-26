uživoPRENOS, PAFOS - CRVENA ZVEZDA: Spektakularna "biti ili ne biti" utakmica za plasman u Ligu šampiona!
CRVENA zvezda igra najvažniju utakmicu možda i cele sezone. Crveno-beli gostuju Pafosu u revanšu plej-ofa za Ligu šampiona i pokušaće da nadoknade zaostatak iz prve utakmice koju je prvak Kipra dobio u Beogradu sa 2:1. Meč koji se igra u Limasolu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Pafos - Crvena zvezda (početak, 21)
19.06 - Kiparski mediji ne pišu mnogo o utakmici, ali podsećaju da se na stadion "Alfamega" u Limasolu vraća Šavi Babika koji je dve godio nosio dres Arisa.
18.22 - SJAJNE VESTI ZA "DELIJE": Stigla odlična informacija pred Pafos - Zvezda!
KIPRANI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta je Zvezda uradila za revanš sa Pafosom!
"SRPSKI ŠPIJUNI!" Kiprani van sebe pred Pafos - Crvena zvezda, odlučujuću utakmicu za ulazak u Ligu šampiona!
Vladana Milojevića i sve navijače kluba sa "Marakana" može da raduje činjenica da se u tim vraćaju važni igrači - Rade Krunić, Marko Arnautović, Nemanja Radonjić i Rodrigao. Niko od njih nije bio u protokolu za uvodni meč.
Sa druge strane pod znakom pitanja su strelac iz Beograda Žoao Korea i Muamer Tanković koji već u 17. minutu prvog susreta morao da bude zamenjen.
Pafos se pokazao kao veoma čvrsta ekipa sa dobrom tranzicijom i sigurno da Zvezdi neće biti lako, ali šampion Srbije i te kako ima kvalitet da ugrozi rivala.
Jedna od stvari koja više Kipranima ide na ruku su vremenske prilike. U vreme odigravanja meča tepmeratura bi trebalo da iznosi oko 27 stepeni Celzijusa, ali biće i velika vlažnost vazduha.
Ipak, sve to su sporedne stvari, najvažnije je ono što će se dogoditi na terenu stadiona "Alfamega".
U slučaju da crveno-beli nadoknade zaostatak treći put uzastopno će biti učesnici Lige šampiona, a ako se to ne dogodi onda će nastupiti u Ligi Evrope.
