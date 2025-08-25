Fudbal

NOVA POMOĆ ZA FK RAD: Bivši reprezentativac Srbije dao finansijski injekciju timu sa Banjice

Nekadašnji reprezentativni štoper, a sada član Genta, Stefan Mitrović, nije zaboravio klub u kojem je ponikao.

Foto privatna arhiva

- Još jedna lepa vest za naš klub stiže iz inostranstva. Ponikao i odrastao na Banjici – Stefan Mitrović pokazao je da njegovo srce i dalje kuca za FK Rad.

Stefan trenutno nastupa za Gent – ali ga veza sa domaćim korenima nikad nije napustila. Sa velikom radošću i ponosom možemo da potvrdimo da se Stefan samoinicijativno javio i ponudio pomoć – želeći da podrži FK Rad u ovim teškim vremenima.Njegova finansijska donacija je izraz ljubavi i poštovanja prema klubu i svim drugarima koji su se vratili u Rad da ponovo nose nebo plavi dres.

Stefane, neizmerno ti hvala – na pomoći, na veri i na odanosti. Tvoj gest vredan je više nego što reči mogu da opišu. Jedva čekamo da te dočekamo na Banjici, sa osmehom i toplinom kakvu samo dom može da pruži. Kada ti dozvole obaveze, javno i srdačno – vrati se da zajedno evociramo uspomene na ranije dane i da stvaramo nove! Zauvek tvoj FK Rad - navode na klupskom Instagram nalogu.

