NISU MOGLI DA VERUJU: Evo šta je predsednik Reala Florentino Perez uradio navijačima Ovijeda (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za španski fudbal su prilično iznenađuuće.
A kako i ne bi bile, kada je u glavnoj ulozi predsednik najtrofejnijeg kluba na svetu koji se, pritom, navijačima "obraća" - srednjim prstom?
Upravo to je uradio Florentino Perez.
Prvi čovek FK Real Madrid je u odlasku sa utakmice u kojoj su "kraljevići" pobedili Ovijedo sa 3:0 sreo navijače pomenutog rivala, a oni su mu nešto dobacivali.
Perezu nije trebalo dugo da smisli odgovor.
Srednjim prstom je "pozdravio" pristalice Ovijeda, a kako je to izgledalo - pogledajte i sami u video-snimku koji je pred vama:
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
25. 08. 2025. u 14:10
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
24. 08. 2025. u 18:58
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
24. 08. 2025. u 20:01
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)