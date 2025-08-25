NISU MOGLI DA VERUJU: Evo šta je predsednik Reala Florentino Perez uradio navijačima Ovijeda (VIDEO)

Najnovije vesti vezane za španski fudbal su prilično iznenađuuće.

FOTO: AP

A kako i ne bi bile, kada je u glavnoj ulozi predsednik najtrofejnijeg kluba na svetu koji se, pritom, navijačima "obraća" - srednjim prstom?

Upravo to je uradio Florentino Perez.

Prvi čovek FK Real Madrid je u odlasku sa utakmice u kojoj su "kraljevići" pobedili Ovijedo sa 3:0 sreo navijače pomenutog rivala, a oni su mu nešto dobacivali.

Perezu nije trebalo dugo da smisli odgovor.

Srednjim prstom je "pozdravio" pristalice Ovijeda, a kako je to izgledalo - pogledajte i sami u video-snimku koji je pred vama:

El gesto de Florentino Pérez 🤣🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/tFhNBpfAo8 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 24, 2025

