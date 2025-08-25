A POSLE HAOSA U SPLITU: Fudbaleri Hajduka šokirali navijače, Torcida od muke na kraju skandirala sama sebi!
Najnovije vesti iz Hrvatske, vezane za fudbal, prilično su iznenađujuće.
Naime, nakon divljanja splitske Torcide na stadionu na kraju utakmice između Hajduka i Slaven Belupa, koju su "bili" dobili sa 3:0, nastavak se desio ovog vikenda.
Podsetimo, Hajduk je prethodno izbačen iz Evrope od albanskog Dinamo sitija, a Torcida je izrazila svoje nezadovoljstvo na pomenutoj utakmici protiv Slavena
Prvih 20 minuta nije bilo navijanja, a onda se na severu Poljuda pojavila poruka u kojoj je Torcida napala igrače. Kada su fudbaleri došli da pozdrave navijače posle utakmice, baklje su počele da lete ka terenu sa severa, što je nateralo igrače da beže i to dok su se uvrede nastavile.
Zatim je, piše hrvatski "Indeks", ovog vikenda Hajduk kao gost pobedio Osijek sa 0:2, a posle tog svog četvrtog trijumfa u četiri prvenstvena nastupa, igrači splitskog kluba su uradili nešto što nije uobičajeno.
Uopšte nisu išli do svoje najvatrenije publike, nego su ostali na centru i rešili da se aplauzom zahvale svima koji su ih bodrili, na svim tribinama.
"Jutarnji list" tome dodaje da su najokoreliji splitski navijači ostali zatečeni, pa su najpre ćutali, ćutali...
"... a onda su počeli da skandiraju sami sebi: - Torcida, Torcida, Torcida", piše pomenuti medij dodajući da će "biti potrebno još utakmica da se igrači i navijači pomire i vrate starim običajima".
