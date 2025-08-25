A POSLE HAOSA U SPLITU: Fudbaleri Hajduka šokirali navijače, Torcida od muke na kraju skandirala sama sebi!

Najnovije vesti iz Hrvatske, vezane za fudbal, prilično su iznenađujuće.

Foto: Profimedia

Naime, nakon divljanja splitske Torcide na stadionu na kraju utakmice između Hajduka i Slaven Belupa, koju su "bili" dobili sa 3:0, nastavak se desio ovog vikenda.

Podsetimo, Hajduk je prethodno izbačen iz Evrope od albanskog Dinamo sitija, a Torcida je izrazila svoje nezadovoljstvo na pomenutoj utakmici protiv Slavena

Prvih 20 minuta nije bilo navijanja, a onda se na severu Poljuda pojavila poruka u kojoj je Torcida napala igrače. Kada su fudbaleri došli da pozdrave navijače posle utakmice, baklje su počele da lete ka terenu sa severa, što je nateralo igrače da beže i to dok su se uvrede nastavile.

Zatim je, piše hrvatski "Indeks", ovog vikenda Hajduk kao gost pobedio Osijek sa 0:2, a posle tog svog četvrtog trijumfa u četiri prvenstvena nastupa, igrači splitskog kluba su uradili nešto što nije uobičajeno.

Uopšte nisu išli do svoje najvatrenije publike, nego su ostali na centru i rešili da se aplauzom zahvale svima koji su ih bodrili, na svim tribinama.

"Jutarnji list" tome dodaje da su najokoreliji splitski navijači ostali zatečeni, pa su najpre ćutali, ćutali...

"... a onda su počeli da skandiraju sami sebi: - Torcida, Torcida, Torcida", piše pomenuti medij dodajući da će "biti potrebno još utakmica da se igrači i navijači pomire i vrate starim običajima".

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju